Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze USU Software-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs USU Software-Aktie:

21,90 EUR -0,90% (02.03.2022, 10:34)



XETRA-Aktienkurs USU Software-Aktie:

22,00 EUR 0,00% (02.03.2022, 09:02)



ISIN USU Software-Aktie:

DE000A0BVU28



WKN USU Software-Aktie:

A0BVU2



Ticker-Symbol USU Software-Aktie:

OSP2



Kurzprofil USU Software AG:



Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG. (02.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) weiterhin mit "kaufen" ein.Nach vorläufigen Zahlen habe die USU Software AG die Umsatzbasis um 4,3% auf einen neuen historischen Rekordwert von 111,9 Mio. EUR (VJ: 107,33 Mio. EUR) ausgebaut. Das vom USU-Management im Vorfeld in Aussicht gestellte leichte Umsatzwachstum habe sich damit erfüllt. Auch gegenüber den Prognosen der Analysten, wonach sie Umsatzerlöse in Höhe von 111,86 Mio. EUR erwartet hätten, seien die vorläufigen Zahlen eine Punktlandung gewesen.Das erneut überdurchschnittliche Wachstum der SaaS-Erlöse, die gegenüber dem Vorjahr um 11,3% auf 10,8 Mio. EUR (VJ: 9,70 Mio. EUR) zugelegt hätten, habe besonders dazu beigetragen. Insgesamt seien damit die wiederkehrenden Erlöse (SaaS-Erlöse zuzüglich Wartungserträge) um 6,2% auf 34,5 Mio. EUR (VJ: 32,49 Mio. EUR) angestiegen und seien nunmehr für rund 31% (VJ: 30%) der Gesamtumsätze verantwortlich. Analog zur höheren Nachfrage nach SaaS-Leistungen hätten sich die einmaligen Lizenzerlöse auf 12,0 Mio. EUR (VJ: 12,93 Mio. EUR) weiter reduziert. Dies sei als ein nachhaltiger Trend zu betrachten, der in den kommenden Geschäftsjahren weiterhin zu einer "Glättung" der Produktumsätze über die Vertragslaufzeit hinweg führen werde. Schließlich hätten sich auch die Beratungserlöse auf 63,7 Mio. EUR (VJ: 60,18 Mio. EUR) erhöht.Das vorläufige bereinigte EBIT habe um 10,3% überdurchschnittlich auf 10,2 Mio. EUR (VJ: 9,24 Mio. EUR) zugelegt. Während die Unternehmens-Guidance, die bislang eine Steigerung des bereinigten EBIT auf mindestens 9 bis 10 Mio. EUR in Aussicht gestellt habe, vollumfänglich erfüllt worden sei, hätten die Analysten einen leicht höheren Wert (bisherige GBC-Schätzung: 10,73 Mio. EUR) prognostiziert. Sie hätten für das vierte Quartal einen höheren Anteil an margenstarken Lizenzerlösen unterstellt. Insgesamt sei aber das vorläufige operative Ergebnis im Rahmen ihrer Erwartungen ausgefallen. Lediglich beim Nachsteuerergebnis liege mit dem vorläufigen Jahresüberschuss in Höhe von 6,8 Mio. EUR (VJ: 5,48 Mio. EUR) eine stärkere Abweichung zu den Analystenprognosen (GBC-Schätzung: 8,09 Mio. EUR) vor. Dies sei insbesondere höheren Steueraufwendungen geschuldet. Zum Teil seien hier negative Effekte aus latenten Steuern enthalten. Ohne diesen Effekt hätte die USU Software AG ein Nachsteuerergebnis im Rahmen der Analystenerwartungen ausgewiesen.Analog hierzu würden die Analysten ihre Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2022 an die nun ausgegebene Unternehmen-Guidance anpassen und würden, darauf aufbauend, für das kommende Geschäftsjahr 2023 ebenfalls eine Prognoseänderung vornehmen. Für das laufende Geschäftsjahr würden sich die Analysten an das obere Ende der Prognosebandbreite orientieren. Da diese etwas unterhalb ihrer bisherigen Schätzung liege, würden sie eine leichte Prognosereduktion vornehmen. Ihre Schätzungen für das kommende Geschäftsjahr würden sich an die Mittelfristplanung der Gesellschaft orientieren, wonach bis 2024, bei einem jährlichen Umsatzwachstum von etwa 10%, ein Umsatzvolumen von ca. 150 Mio. EUR erreicht werden könnte. Zudem würden sie Analysten bis zum Geschäftsjahr 2024 (werde als Stetigkeitsphase in ihrem DCF-Bewertungsmodell berücksichtigt) eine Erhöhung der bereinigten EBIT-Marge auf 14% berücksichtigen.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben für die USU Software-Aktie unverändert das Rating "kaufen". Als Resultat der leichten Prognoseänderung hätten die Analysten im DCF-Bewertungsmodell eine leichte Kurszielreduktion auf 33,90 (bisher: 35,50 EUR) ermittelt. (Analyse vom 02.03.2022)