Der Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software überzeuge mit soliden Wachstumsraten und sei ein Profiteur von Themen wie BigData und Industrie 4.0. 2017 könnte USU in etwa 1 Euro je Aktie verdienen. Das würde einem KGV von 22 entsprechen. Das sei zwar kein Schnäppchen; aber für die Qualität auch keine Überbewertung. Die Aktie entwickle sich seit einiger Zeit in einer Range zwischen 20 und 23 Euro. 2017 könnte der nachhaltige Ausbruch über die Marke von 23 Euro gelingen.



Die USU Software-Aktie ist weiter kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 03.02.2017)



Börsenplätze USU Software-Aktie:



Xetra-Aktienkurs USU Software-Aktie:

22,755 EUR (02.02.2017)



Tradegate-Aktienkurs USU Software-Aktie:

22,83 EUR (02.02.2017)



ISIN USU Software-Aktie:

DE000A0BVU28



WKN USU Software-Aktie:

A0BVU2



Ticker-Symbol USU Software-Aktie:

OSP2



Kurzprofil USU Software AG:



Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG. (03.02.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) weiterhin kaufenswert.Das schwäbische Softwareunternehmen kaufe den Berliner Spezial-Anbieter für digitale Kommunikation, unitB technology. 2015 habe die Gesellschaft einen Umsatz von 3.6 Mio. Euro bei einer operativen Ergebnismarge von über 10% erzielt. USU bezahle für das Unternehmen, in Abhängigkeit der zukünftigen Entwicklung der unitB technology, einen Kaufpreis zwischen 4 und 5,1 Mio. Euro."Die Übernahme passt ideal zu unserer Digitalisierungsstrategie", habe USU-Vorstandssprecher Bernhard Oberschmidt den Experten im Hintergrundgespräch gesagt. Von der neuen Tochtergesellschaft erwarte er pro Jahr zweistelliges Umsatzwachstum bei einer zweistelligen EBIT-Marge. 2016 dürften die Berliner ca. 4 Mio. Euro umgesetzt haben. Laut Oberschmidt schaue sich der Vorstand derzeit eine "Reihe von Firmen an, die für eine Akquisition infrage kommen." Die Gesellschaften würden meist weniger als 10 bzw. 5 Mio. Euro umsetzen. Ein größerer Zukauf sei momentan unwahrscheinlich. "Das liegt vor allem daran, dass es wenig Kandidaten gibt, die deutlich höhere Umsätze einfahren", so Oberschmidt.USU erwarte im Jahr 2017 einen Umsatz von 100 Mio. Euro. Im Vergleich zum Jahr 2016 wolle das Unternehmen in diesem organisch den Umsatz um ca. 15 Mio. Euro steigern. Um die Marke von 100 Mio. Euro zu erreichen, kalkuliere der Vorstand Zukäufe mit ein, die insgesamt rund 15 Mio. Euro zum gesamten Umsatz beitragen sollten. USU werde aber nicht zukaufen, nur um dieses Ziel zu erreichen. "Es muss passen. Einen 1. Schritt haben wir mit der Übernahme der unitB technology getan."Insgesamt entwickle sich das Geschäft von USU erfreulich. "2016 war für USU ein gutes Jahr. Wir sollten unsere Ziele erreicht haben." Nach neun Monaten hätten die Schwaben ein Umsatzplus von knapp 12% auf über 51 Mio. Euro erzielt. Das berichtete EBIT habe bei 4,4 Mio. Euro und das bereinigte EBIT bei 5,3 Mio. Euro gelegen. Traditionell sei Q4 ein sehr starkes Quartal, in welchem die höchsten Beiträge zum EBIT eingefahren würden. Für das Jahr 2016 habe USU einen Umsatz zwischen 71 und 75 Mio. Euro in Aussicht gestellt.USU wirtschafte derzeit mit einer bereinigten EBIT-Marge von ca. 14%. 2017 solle bei einem Umsatz von 100 Mio. Euro diese Marge erneut verbessert werden. In den nächsten Monaten wolle das Unternehmen zudem einen neuen Drei-Jahresplan vorstellen. Die USU-Agenda 2020. Grundsätzlich wolle das Unternehmen pro Jahr um mindestens 10% wachsen. Die Experten seien bisher davon ausgegangen, dass es für 2020 Ziel sein werde, den Umsatz auf 150 Mio. Euro zu steigern und die EBIT-Marge auf 20% zu verbessern. Das würde einem bereinigten Gewinn vor Steuern und Zinsen von ca. 30 Mio. Euro entsprechen.Oberschmidt habe sich zur neuen Mittelfristplanung nicht konkret äußern wollen. Für das Umsatzvolumen dürfte die eine oder andere Übernahme in den nächsten drei bis vier Jahren notwendig sein. Das Margenziel von 20% habe Oberschmidt einst selbst ausgerufen. "Wir wollen unsere Margen weiter steigern und haben auch das Potenzial dazu. Wir prüfen derzeit allerdings, ob wir durch höhere Investitionen nicht noch schneller wachsen können. Unser Fokus sind Investitionen in die Internationalisierung." Details hierzu werde USU demnächst präsentieren. Höhere Investitionen würden die EBIT-Marge kurzfristig etwas belasten. Aufgrund des eventuell dadurch schnelleren Wachstums werde dennoch absolut mehr verdient.