Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise stiegen am Montag nach einem US-Luftangriff gegen die vom Iran unterstützten Milizen im Irak und in Syrien (Hisbollah) auf ein neues Drei-Monatshoch, so die Experten von XTB.Der USD schwächele zum Jahresende, da die Hoffnung auf ein Phase-1-Deal und die lockere Geldpolitik großer Zentralbanken die Aussichten für die Weltwirtschaft verbessern würden. Der USDIDX habe am Freitag den größten Rückgang seit Oktober erlebt und könnte das schwächste Wachstum seit sechs Jahren aufweisen. EUR/USD überwinde am Montag zum ersten Mal seit Mitte August die 1,12er Marke. Europäische Anleger könnten jedoch weiter vorsichtig bleiben, was das Wachstum in der Eurozone im nächsten Jahr angehe. Überzeugende EMIs aus China in dieser Woche könnten dem EUR zu einer weiteren Aufwertung verhelfen.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe am Freitag trotz der anfänglichen Gewinne nicht weiter steigen können und sei am Nachmittag sogar in die Verlustzone gerutscht. Der Kampf um die Marke von 13.300 Punkten scheine kein Ende zu nehmen, da der Kurs am heutigen Montag weiter nachgebe. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiere der Deutsche Leitindex bei 13.180 Punkten. (30.12.2019/ac/a/m)