Hannover (www.aktiencheck.de) - Der bedeutendste japanische Konjunkturindikator zeigte sich am Montag relativ stabil, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zum USD/JPY Der Großproduzentenindex habe sich um einen Punkt reduziert, während die Ausblickskomponente sogar habe zulegen können. Dies sei schon erstaunlich angesichts der zuletzt eher enttäuschenden Zahlen etwa von der Industrieproduktion in den ersten beiden Monaten des Jahres aber auch von den Einzelhandelsumsätzen. Zudem müssten die Handelsauseinandersetzungen, von denen Japan unmittelbar betroffen sei, zumindest theoretisch die Stimmung drücken. Der Wechselkurs habe sich somit vielleicht zu Recht von der Veröffentlichung nicht beeindruckt gezeigt. Anders könnte es schon am Freitag aussehen, wenn die amerikanischen Arbeitsmarktdaten veröffentlicht würden. Die in der Nacht angedrohten neuen US-Zölle hätten kaum einen Effekt gehabt. Hier werde es auf die chinesische Antwort heute Nachmittag ankommen. (04.04.2018/ac/a/m)