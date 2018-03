Hannover (www.aktiencheck.de) - Notenbankgouverneur Kuroda sorgte beim Japanischen Yen letzte Woche für Aufwind, nachdem er in einer Rede anmerkte, dass die Notenbank im Fiskaljahr 2019 anfangen könnte, über das Zurückfahren der ultraexpansiven Geldpolitik nachzudenken - wenn das Inflationsziel erreicht sein sollte, so die Analysten der NORD LB in einem aktuellen Kommentar zum USD/JPY-Wechselkurs (ISIN:XC0009659910, WKN: 96599).



Das sei ein ziemlich dickes "wenn" und diskutieren heiße noch lange nicht umsetzen. Aber es stelle einen Strukturbruch insofern dar, als dass die BoJ eher zu "wir beobachten" tendiert habe. Kuroda habe später zu relativieren versucht, doch das Kind sei in den Brunnen gefallen. Womit man schon bei D. Trump wäre, der mit der Ankündigung, Zölle auf Stahl und Aluminium erheben zu wollen, für Wirbel gesorgt habe. Ein drohender Handelskrieg würde das globale Wachstum gefährden. Steigende Risikoaversion sorge entprechend für einen starken Yen. (07.03.2018/ac/a/m)





