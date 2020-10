Auf der anderen Seite des Atlantiks seien der ISM-Bericht für den Dienstleistungssektor für September am Montag und tags darauf die August-Handelsbilanz die Highlights, bevor am Mittwoch noch die FED das Protokoll der jüngsten Sitzung veröffentlichen werde. Und in China stehe am Donnerstag noch ein Einkaufsmanagerindex und in Japan am Mittwoch der Sammelindikator der Frühindikatoren für August an.



München (www.aktiencheck.de) - Dass Donald Trump positiv auf Covid-19 getestet wurde, sorgt heute für Verunsicherung an den Börsen, so die Experten von Merck Finck Privatbankiers."Jenseits von Trumps positivem Corona-Test rücken die USA im Schlussquartal 2020 sowieso noch stärker in denFokus der Märkte", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers verweise neben dem fraglichen weiteren Covid-19-Verlauf nicht nur beim Präsidenten, sondern auch in den Staaten insgesamt auf die große politische Unsicherheit: "Die Wahlen werfen neben der Präsidentenfrage auch die nach der künftigen Mehrheit in beiden Kongresskammern auf - hinzu kommt, dass noch immer völlig unklar ist, wann das nächste Fiskalprogramm endlich verabschiedet wird." Greil weiter: "Immerhin sprechen die US-Konjunkturdaten auch für das vierte Quartal für - allerdings moderateres - Wachstum." Und: "Bis zum nächsten angesetzten TV-Duell mit Biden am 15. Oktober könnteTrump zurück sein - gerade rechtzeitig für den Endspurt in Richtung 3. November."Konjunkturdaten stünden kommende Woche nur überschaubar viele an: Dazu würden in Deutschland am Montag die finalen Einkaufsmanagerindices für den Dienstleistungsbereich im September (auch europaweit) gehören, sowie für August die Auftragseingänge der Industrie (Dienstag), die Industrieproduktion (Mittwoch) und die Handelsbilanz (Donnerstag). Am Mittwoch kämen zudem die Einzelhandelsumsätze der gesamten Eurozone im Augst und am Freitag noch Großbritanniens Industrieproduktion.