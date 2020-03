Sollte dieses Paket vom Kongress nun noch abgesegnet werden, wäre es ein bisher beispielloses Vorhaben. Es würde sogar jenes Stimulierungspaket von Barack Obama auf 2008 über USD 800 Mrd. in den Schatten stellen. Sich damals auf diese Summe zu einigen, habe übrigens knapp fünf Monate gedauert! Diesmal sei es durchaus schneller gegangen! Zusammen mit den umfangreichen Maßnahmen der Federal Reserve mit ihrem unbegrenzten Aufkaufprogramm würden die Verantwortlichen in den USA nun "All In" gehen!



Angesichts der zuletzt massiv angestiegenen Zahlen von Neuinfizierten scheine ein Eingreifen in Form von kreativen Staatsintervention fiskal- und geldpolitisch in den USA auch nötig zu sein. Insbesondere New York sei stark von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen. Einschränkung der persönlichen Bewegungsfreiheit gebe es vor allem an den Bundesstaaten an der Küste, wohingegen die so genannten "Fly-Over-Countries" noch relativ wenig betroffen seien. Doch auch das dürfte sich bald ändern. Derweil gebe sich US-Präsident Donald Trump recht zuversichtlich, dass sein Land die Krise schon bereits nach Ostern zum großen Teil überwunden haben sollte. Da möge allein Hoffnung der Vater des Gedankens sein!



Auf diese Nachrichten aus der Politik scheinen die Finanzmärkte in den USA gewartet zu haben: Vor allem die arg gebeutelten Aktienmärkte konnten sich signifikant erholen, so die Analysten der Nord LB. Beispielsweise sei der Dow Jones um mehr als 11% in die Höhe geschossen, was der größte Sprung seit den dreißiger Jahren gewesen sei. Auch der S&P 500 habe den größten Anstieg seit 2008 geschafft. Vom Hoch Mitte Februar - also vor nur fünf Wochen - würden sich beide Indices aber weiterhin noch um fast 30% im Minus befinden! Dennoch mache die gestrige Kurserholung gewisse Hoffnung auf eine Stabilisierung auch in Europa. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen und US-Treasuries sowie der EUR in USD hätten dagegen kaum reagiert.



Hannover (www.aktiencheck.de) - Nun also auch (endlich) die USA: Nach zunächst längerem Zögern, intensiven Verhandlungen und massiven Streits konnten sich die Politiker in Washington auf ein umfangreiches - ein historisches - Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des Coronavirus verständigen, so die Analysten der Nord LB.Am gestrigen Abend habe die Regierung Donald Trumps mit den Demokraten und Republikanern im Senat eine Einigung erzielt, die dann im Verlauf des Mittwochs aber noch sowohl vom Senat als auch dem Repräsentantenhaus (ohne Anwesenheitspflicht) verabschiedet werden müsse.