London (www.aktiencheck.de) - Es war doch kein Bluff. Die USA haben die Zölle auf Exporte von 200 Milliarden US-Dollar aus China von 10 auf 25 Prozent angehoben, so Nitesh Shah, Director of Research und Rohstoff-Experte bei WisdomTree. S&P 500 um 2,5 Prozent gesunken, der S&P China 500 um 7,6 Prozent, der Bloomberg Commodity Industrial Metals-Index um 2,4 Prozent. Einziger Lichtblick sei Gold gewesen, das in der vergangenen Woche um 0,4 Prozent zugelegt habe und seiner Rolle als Safe-Hafen-Asset gerecht worden sei.Sei man an einem Punkt angekommen, von dem es kein Zurück mehr gebe? Nein, heute werde es einen Tag intensiver Verhandlungen zwischen den USA und China geben. Aber da die Stimmung durch die höheren Zölle getrübt worden sei, würden die Chancen auf eine Umkehrung des Handelsprotektionismus geringer. Für einen US-Präsidenten, der seinen Erfolg an der Börsenperformance messe, sei dies eine besonders schlechte Woche. Vielleicht werde er seine Haltung mäßigen und Chinas Falken, die ihn umgeben würden, mächtig unter Druck setzen, wenn er tatsächlich noch immer die Aktienmärkte als Maßstab für seine Popularität benutze.Nach den heutigen Verhandlungen werde man etwas mehr Klarheit über den Zeitplan künftiger Diskussionen erhalten. Da es derzeit keine positiven Nachrichten gebe, würden die Experten erwarten, dass die Konjunkturzyklen weiterhin einen schwachen Tag haben würden. Defensive Anlagen wie Gold dürften sich als Reaktion auf diesen Schock gut entwickeln. (10.05.2019/ac/a/m)