Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe ist im November von 60,8 Punkten auf 61,1 Punkte leicht gestiegen, so die Analysten der DekaBank.Die Bekanntgabe der inoffiziellen Berechnung des monatlichen Bruttoinlandsprodukts für Oktober stehe in Kürze an. Vermutlich werde ein überaus starker Anstieg gemeldet werden, denn sowohl vom privaten Konsum als auch vom Außenhandel seien für diesen Monat sehr hohe Wachstumsbeiträge gekommen. Insbesondere beim privaten Konsum seien vermutlich Vorzieheffekte die Ursache. Allerdings würden zeitnahe Konsumindikatoren bislang noch keinen diesbezüglichen negativen Rückpralleffekt andeuten. Dies bedeute, dass erstmals seit etwa einem halben Jahr die allgemeinen Konjunkturerwartungen bezüglichen des kurzfristigen Wachstumsausblicks nicht übertrieben hoch seien.Die neue Corona-Mutante "Omikron" scheine den geldpolitischen Ausblick der FED nicht wirklich zu tangieren. Darauf würden jüngste Aussagen von FED-Chef Powell hindeuten. Hierin werde deutlich, dass die US-Amerikaner im Vergleich zu den Kontinentaleuropäern ein unterschiedliches Verständnis bezüglich der Fürsorgepflicht des Staates besitzen würden. (01.12.2021/ac/a/m)