Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Februar stieg die Anzahl der Beschäftigten in den USA um 379 Tsd. Personen, und die Arbeitslosenquote fiel von 6,3% auf 6,2%, so die Analysten der DekaBank.Im Baugewerbe sei es zu einem Beschäftigungsabbau gekommen. Das Bureau of Labor Statistics deute an, dass hierfür widrige Witterungsverhältnisse verantwortlich gewesen sein könnten. Der gesamtwirtschaftliche Beschäftigungsaufbau sei maßgeblich vom Bereich Freizeit und Gastronomie getrieben worden.Die makroökonomischen Rahmenbedingungen würden sich derzeit von Monat zu Monat sehr stark ändern. Dies könne in den kommenden Monaten für eine volatile Beschäftigungsentwicklung sorgen. (08.03.2021/ac/a/m)