Bonn (www.aktiencheck.de) - Die USA spüren inzwischen auch die negativen Folgen der Handelskonflikte und der daraus resultierenden Abschwächung der Weltkonjunktur, so die Analysten von Postbank Research.



Dies sollte sich in einem weiteren Rückgang des US-BIP-Wachstums (Mi., 30.10., 13:30 Uhr) niederschlagen. Für das 3. Quartal würden die Analysten von Postbank Research eine annualisierte Wachstumsrate von 1,5% nach noch 2,0% im 2. Quartal erwarten. Anders als die EWU würden die Amerikaner auch bereits Detaildaten bekanntgeben. Hierin dürfte sich ein bremsender Einfluss des Außenhandels zeigen. Von den Bruttoanlageinvestitionen dürfte kein wesentlicher Impuls, weder in positiver noch in negativer Hinsicht, ausgegangen sein. Der private Verbrauch hingegen sollte sich erneut als Wachstumsträger Nr. 1 erwiesen haben, wobei dessen Dynamik nach einem außerordentlich starken Vorquartal aber deutlich nachgelassen haben sollte. (28.10.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.