Die erfreuliche Lage US-Arbeitsmarkt scheine aber den privaten Konsum - und damit die Binnennachfrage - zu stützen. Daran dürfte sich kurzfristig wenig ändern. Zwar sollte es der US-Wirtschaft nun zunehmend nicht mehr gelingen, Monat für Monat mehr als 200.000 neue Jobs zu schaffen, ein wichtiger Grund hierfür dürfte perspektivisch aber vor allem der sich immer klarer abzeichnende Fachkräftemangel sein, der zunehmend sogar zu einem generellen Personalmangel werden könnte. Die Arbeitslosenquote pendle aktuell schon auf sehr niedrigem Niveau (bei 3,5%). Selbst wenn diese wichtige ökonomische Größe im Laufe von 2020 noch etwas sinken würde, sei auch in optimistischen Szenarien nicht damit zu rechnen, dass die Marke von 3,0% nachhaltig unterboten werden könne.



In diesem Umfeld werde sich der Trend hin zu stärker steigenden Löhnen verfestigen, was den Konsum stützen dürfte. Somit sei in 2020 weiterhin nicht mit einer Rezession zu rechnen. Im Jahresdurchschnitt werde es aber schon zu einer leichten Wachstumsverlangsamung gegenüber dem Jahr 2019 kommen. Stützende Impulse könnten in der näheren Zukunft vor allem auch von der Seite des Immobiliensektors kommen, der aktuell vom nicht mehr ganz so hohen US-Zinsniveau profitieren dürfte. Geo-politische Einflussfaktoren müssten von den Finanzmärkten weiterhin genau im Auge behalten werden.



Eine Teileinigung im Handelsstreit mit China stehe offenbar kurz bevor; eine Finalisierung dieses Abkommens dürfte bis spätestens Januar 2020 erfolgen. Dieser sogenannte "Phase-1-Deal" dürfte Regelungen enthalten, die über Käufe von US-Agrarprodukten durch China hinausgehen würden. In der Tat seien auch Einigungen im Bereich von Lösungen beim chinesischen FX-Regimes inzwischen sehr wahrscheinlich. Weiterhin dürfte der US-Zugang zum Markt für Finanzdienstleistungen in China verbessert werden. Möglicherweise könnten auch schon bestimmte Maßnahmen zum Schutz von geistigen Eigentumsrechten im Reich der Mitte kodifiziert werden.



Mittlerweile scheinen die internationalen Finanzmärkte dieses recht optimistische Szenario auch zu teilen. Die USA würden in 2020 aber weitere Konflikte mit anderen Handelspartnern - neben Argentinien und Brasilien sei in diesem Kontext natürlich vor allem die EU zu nennen - ausfechten wollen. Zudem werde es mit Peking noch Verhandlungen um eine zweite (und möglicherweise sogar dritte) Phase eines Deals geben müssen. Hier werde es dann auch um das schwierige Thema der chinesischen Subventionspolitik gehen.



Daneben könne auch die US-Innenpolitik zu Verwerfungen an den Märkten führen. Die Analysten würden allerdings davon ausgehen, dass das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump im Senat nicht die notwendige Mehrheit finden werde. Die Präsidentschaftswahl könne in 2020 aber natürlich dennoch für Turbulenzen sorgen. Die Demokraten müssten für dieses die Märkte potenziell immer bewegende Ereignis zunächst einen Kandidaten finden.



Die jüngst gemeldeten sehr erfreulichen Angaben zur US-Beschäftigungssituation würden am Devisenmarkt noch etwas nachhallen. Unerwartet starke Zahlen vom Arbeitsmarkt der Vereinigten Staaten hätten den US-Dollar ohne jeden Zweifle zuletzt gestützt. Die Bewegung des Wechselkurses zum Euro in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 1,1100 USD pro EUR sei nach der Meldung der Daten sofort ins Stocken geraten. Insbesondere die Verringerung der Arbeitslosenquote auf nur noch 3,5% gebe dem FOMC die Möglichkeit, weiterhin auf Zeit zu spielen. Die von einigen Marktteilnehmern offenbar noch erwartete baldige weitere Leitzinssenkung der FED sei spätestens nach diesen Zahlen ausgepreist worden.



Die anlässlich der jüngsten FOMC-Sitzung von den Notenbankern gesendeten Signale würden ebenfalls in diese Richtung deuten. Somit spreche das aktuelle Zinsniveau nun schon recht klar für die US-Währung. Die Zahlen zum US-Arbeitsmarktbericht hätten also wieder einmal eine zentrale Bedeutung für das Geschehen am Devisenmarkt. Mittlerweile bleibe damit wohl festzuhalten, dass sich das FX-Segment kaum mehr Sorgen um die Lage der US-Wirtschaft zu machen scheine. Das Thema Rezession dürfte vom Markt zumindest für 2020 sehr weitgehend zu den Akten gelegt worden zu sein.



Folglich scheine somit derzeit bereits eine Menge an Konjunkturoptimismus beim Blick auf die Ökonomie der Vereinigten Staaten ein-gepreist zu sein. Dieses Faktum spreche letztlich schon für einen perspektivisch etwas freundlicheren Euro. In diesem Kontext dürfe natürlich auch die EZB vom FX-Segment nicht aus den Augen verloren werden. Die Ergebnisse der Wahl in Großbritannien, die recht klar in Richtung der Umsetzung des mit der EU ausgehandelten Brexit-Deals deuten würden, hätten den Euro gegenüber der US-Währung zum Ende dieser Woche hin bereits deutlicher aufwerten lassen. (Ausgabe Jahresausblick 2020) (17.12.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Start in das sehr turbulente Jahr 2019 war für die US-Wirtschaft auf den ersten Blick recht holprig, so die Analysten der Nord LB.Da man sich in Washington nicht auf ein Konzept zur Finanzierung einer Mauer an der Grenze zu Mexiko habe einigen können, sei es über den Jahreswechsel 2018 zu 2019 hinaus zu einer bis Ende Januar andauernden Haushaltssperre gekommen - kein Auftakt nach Maß also. Größere Belastungen des Wirtschaftswachstums im Land der unbegrenzten Möglichkeiten hätten sich durch dieses eigentlich unerfreuliche politische Umfeld aber nicht ergeben. In der Tat habe sich der Anstieg der realen ökonomischen Aktivität im ersten Quartal 2019 sogar überraschend stark präsentiert; in Zahlen gesprochen habe die annualisierte Veränderungsrate zum Auftakt des neuen Jahres bei mehr als beachtlichen 3,1% notiert.Im Laufe von 2019 habe sich das US-Wirtschaftswachstum dann allerdings erwartungsgemäß etwas abgeschwächt. Die Abflachung (beziehungsweise sogar kurzzeitige Inversion) der US-Zinsstrukturkurve habe in der Folge dieser Abschwächung des Anziehens der ökonomischen Aktivität an den Finanzmärkten nach und nach sogar immer größere Sorgen bezüglich einer in den Vereinigten Staaten möglicherweise drohenden Rezession ausgelöst.Diese Bedenken der Marktteilnehmer hätten dann für zusätzlichen Druck bei den Renditen am langen Ende der Zinsstrukturkurve der USA gesorgt, was die Rezessionsängste sogar noch weiter verschärft habe. Der an Fahrt aufnehmende Handelskonflikt zwischen Washington und Peking habe in diesem Zusammenhang natürlich auch nicht geholfen, an den Märkten eine größere Zuversicht bezüglich der Robustheit der nordamerikanischen Wirtschaft zu wecken.In der Tat habe vor allem die für die US-Notenbank aufgrund ihrer Ziele besonders wichtige Beschäftigungssituation keine Impulse in Richtung sinkender Leitzinsen geliefert; im Gegenteil - notiere die Arbeitslosenquote in den USA mittlerweile doch klar unterhalb von 4%. Die US-Wirtschaft sei damit zweifellos im Zustand der Vollbeschäftigung angekommen. Die aktuellen Daten zur Stimmung in den US-Unternehmen würden allerdings nicht auf eine nach-haltige Stärke der ökonomischen Aktivität im Land der unbegrenzten Möglichkeiten hindeuten. Die seit einiger Zeit zu beobachtende Schwäche beim ISM Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe, der nun schon mehrere Monate lang unterhalb der "magischen" Marke von 50 Punkten notiere, müsste aber in starkem Maße eine Konsequenz des Handelsstreits mit China sein.