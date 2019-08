Ein Land, in dem der Regierungschef allen Unternehmen über soziale Medien "hiermit befiehlt", ihre Aktivitäten in einem anderen Land komplett einzustellen, würde man nicht unbedingt als optimalen Produktionsstandort bezeichnen. Auch sich zuletzt fast im Wochentakt ändernde Perspektiven für die Höhe der Einfuhrzölle würden nicht gerade für langfristige Investitionen sprechen. Die Rechtssicherheit habe spürbar gelitten. Die USA könnten froh sein, dass sie im Rest der Welt offenbar einen ausreichend hohen Vertrauensbonus genießen würden, sodass solche Belastungen nicht zu einem Kapitalabfluss führen würden. Oder es würden derzeit attraktive Anlagealternativen fehlen.



Ohne Folgen würden derartige Entwicklungen jedoch nicht bleiben. Die Stimmung in der Industrie habe sich entsprechend eingetrübt, wenn auch langsamer als zum Beispiel in der Eurozone. Hierfür seien wohl der fiskalpolitische Stimulus Anfang 2018 und die größere Bedeutung der Binnennachfrage in den USA ausschlaggebend. Der Abwärtstrend des ISM-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sei aber bis zuletzt intakt gewesen. Eine Wende nach oben sei angesichts der jüngsten Eskalation im Handelsstreit nicht absehbar. Zwar sei eine Verhandlungslösung nach wie vor ein plausibler Ausgang. Gleichzeitig würden aber die Belastungen durch die immer höheren Zollhürden zwischen den USA und China wachsen.



Die Unsicherheit über die zukünftigen Handelsbeziehungen der USA bleibe hoch oder nehme sogar weiter zu. Aktuell würden zwischen den USA und China keine Gespräche stattfinden. Im August dürfte der ISM-Index auf 50,5 zurückgegangen sein, es bestehe sogar das Risiko, dass er unter die 50er Marke falle. Wenn es gut laufe, könnte der wichtige Frühindikator im vierten Quartal nach oben drehen. Jede neue Eskalationsstufe im Handelskonflikt drohe aber nicht nur diese Wende zu verzögern, sondern erhöhe tatsächlich das Risiko einer Rezession. Dieses sei derzeit schon größer als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt seit 2009.



Während die zuletzt schwache Entwicklung der Ausrüstungsinvestitionen nicht nur für die FED ein Grund zur Sorge sei, habe sich die Verunsicherung der Unternehmen bisher nicht spürbar am Arbeitsmarkt bemerkbar gemacht. Mit einem Dreimonatsdurchschnitt von 140.000 liege der monatliche Stellenaufbau weiter deutlich oberhalb der rund 100.000, die für eine stabile Arbeitslosenquote erforderlich seien. Die Arbeitslosenquote liege, wie Donald Trump bei jeder sich bietenden Gelegenheit betone, auf einem 50-Jahrestief. Im August dürfte sich hieran nichts geändert haben. Die Analysten würden mit einem Stellenaufbau von 175.000, einer unveränderten Quote von 3,7% und einem robusten Anstieg der durchschnittlichen Stundenlöhne um 3,1% gegenüber Vorjahr rechnen. (30.08.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Wochenende oder Anfang der Berichtswoche wird Hurrikan "Dorian" voraussichtlich Florida erreichen, so die Analysten der Helaba.Der Montag markiere dann mit dem Feiertag "Labor Day" das traditionelle Ende des Sommers. Entgegen den Hoffnungen im Frühjahr habe sich der Handelsstreit seitdem nicht beruhigt, sondern drohe weiter zu eskalieren. Donald Trumps Unbeherrschtheit scheine ständig zuzunehmen. Entsprechend dankbar seien die Marktteilnehmer für jeden Strohhalm einer positiven Nachricht aus Washington oder Peking. Ferner stünden in der Berichtswoche die wichtigen Konjunkturindikatoren ISM-Einkaufsmanagerindices und Arbeitsmarktbericht auf dem Programm.