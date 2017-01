Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Dynamik des Stellenaufbaus in den USA hat im Trend der letzten Quartale zwar leicht an Dynamik eingebüßt, was bei der hohen Auslastung des Arbeitsmarktes aber nicht wundert, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So liege die Arbeitslosenquote mittlerweile unter 5%. Der von den Analysten erwartete Stellenaufbau von 165.000 im Dezember falle somit durchaus in die Kategorie "solide". Bei der US-Notenbank und damit auch an den Kapitalmärkten dürfte die Entwicklung der Stundenlöhne große Beachtung finden, die im November überraschend von 2,8% auf 2,5% gg. Vj. nachgegeben hätten. Steigende Löhne würden die Basis für einen nachhaltigen Inflationsanstieg bilden. Im Dezember würden die Analysten in der Jahresrate mit einem Rebound auf 2,8% rechnen. Damit lägen die Zuwächse aber weiter deutlich unter den Niveaus, die noch im Vorfeld der Rezession 2008 verzeichnet worden seien.



In Deutschland liege das Hauptaugenmerk auf den Auftragseingängen der Industrie, die im Oktober mit einem Anstieg um 4,9% gg. Vm. Hoffnung auf eine Belebung des Verarbeitenden Gewerbe gemacht hätten. Mit Blick auf diesen rasanten Anstieg würden die Analysten im November mit einem Rücksetzer um 1,5% rechnen. Generell zeichne sich aber mit Blick auf die zuletzt guten Vertrauensumfragen eine Belebung im Industriesektor ab. (06.01.2017/ac/a/m)





