Aus wirtschaftlicher Sicht hätten es die USA dabei mit ähnlichen Problemen zu tun wie auch Europa: Durch die notwendigen Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie gebe es einen starken Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität. Dieser Rückgang müsse zu einem großen Teil vom Staat in Form von Konjunkturprogrammen kompensiert werden. "Ein entscheidendes Problem und einen großen Unterschied stellt dabei die bereits vor der Krise sehr hohe Staatsverschuldung der USA dar", so Mlinaric. Im Gegensatz zu den meisten Staaten der Eurozone hätten die USA die vergangenen Jahre des wirtschaftlichen Wachstums nicht genutzt, um ihre Verschuldung zu reduzieren. Die Neuverschuldung sei kontinuierlich schneller angestiegen als das BIP.



Da die Konjunkturprogramme historischen Ausmaßes angesichts sinkender Staatseinnahmen nur durch neue Schulden finanziert werden könnten, steige die Staatsverschuldung nicht nur absolut, sondern auch relativ zum BIP in rekordverdächtige Höhen an. "Eine Staatsschuldenquote von mehr als 125 Prozent erscheint noch in diesem Jahr möglich und würde den wirtschaftlichen Gestaltungsspielraum der Politik in Zukunft deutlich einschränken", sage Mlinaric. "Eine solche Verschuldung gab es in den USA zuletzt infolge des zweiten Weltkriegs."



Während die Realwirtschaft mit Problemen zu kämpfen habe, würden die Aktienmärkte haussieren. Berücksichtige man deren Gesamtbewertung, so habe diese in den USA etwa das 1,5-Fache des jährlichen BIP erreicht. Gemessen an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landes seien die Aktienmärkte fast so teuer wie zu Spitzenzeiten und deutlich teurer als vor Beginn der großen Wirtschaftskrise 2008/2009. Zum Vergleich: Der Gesamtwert des deutschen Aktienmarktes addiere sich nur auf etwa die Hälfte des jährlichen BIP.



"Die Tatsache, dass die Börsen sich von der Realwirtschaft entkoppeln, während der Staat im Rekordtempo im Schuldenberg versinkt, bedeutet ein steigendes Maß an Instabilität im System", sage Mlinaric. "Oder anders: So weit oben, wie die USA gerade ihre Luftschlösser bauen, wird die Luft immer dünner." (10.06.2020/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den USA klafft derzeit eine ungeheure Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit, so die Experten von Quant.Capital Management.Während die Börse boome, komme die Realwirtschaft noch nicht auf die Beine. Die anhaltenden Proteste seien auch Ausdruck dieser Wahrnehmung - aber es komme noch schlimmer: "Die Schulden der USA steigen so stark, dass sie das gesamte Land zu ersticken drohen", sage Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH.