Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit den Auftragseingängen der Industrie für den Berichtsmonat Februar setzte sich gestern die Serie der zuletzt eher enttäuschenden Konjunkturdaten in den USA fort, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe sich das Auftragsvolumen um 0,5% gg. Vm. verringert, während gleichzeitig der Januarwert von +0,1% auf 0,0% nach unten revidiert worden sei. Bereits am Freitag hätten die Arbeitsmarktdaten mit einem Rückgang von 6.000 Stellen im Verarbeitenden Gewerbe auf eine Schwäche des Industriesektors im Februar hingewiesen. Die Analysten würden daher in den USA mit einem im Vergleich sehr gedämpften BIP-Wachstum von 0,6% (ann.) für das 1. Quartal 2019 rechnen. (09.04.2019/ac/a/m)



