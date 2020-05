Hannover (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarktbericht lieferte im April die erwartet katastrophalen Zahlen: Der Beschäftigungsrückgang fiel mit 20.500.000 Personen wie befürchtet aus, so die Analysten der Nord LB.



Die Arbeitslosenquote sei in einem Satz von 4,4% auf 14,7% gesprungen. Es sei der massivste Beschäftigungseinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg! Die Zahlen würden den Kahlschlag bei der Beschäftigung auf erschütternde Weise widergeben. Ein wahrer Kollaps! Angesichts der Semi-Schließung der Volkswirtschaft sei mit dieser Entwicklung aber zu rechnen gewesen. Ganz viele persönliche Schicksale würden jetzt daran hängen.



Nun gehe es darum, die Ausbreitung des Virus weiter zu verlangsamen, was zu sukzessiven Lockerungen beim Lockdown führen könne und dann zu einer wirtschaftlichen Stabilisierung (auf niedrigem Niveau). Was dann folge, könnte eine V-, U-, W- oder L-Erholung sein. Der tatsächliche Verlauf dieser nun wirklich im wahrsten Sinne des Wortes "kranken Welt" in diesem Jahr stehe aber im Grunde für alle in den Sternen! (08.05.2020/ac/a/m)



