- Was die Proteste in den Städten betreffe, so würden sich die tatsächlichen Schäden nach wie vor auf Geschäfte und Denkmäler beschränken. Allerdings verblasse die Schadenshöhe im Vergleich zu den Folgen des Shutdowns.



- Diese Proteste seien schlimmer, als man sie in letzter Zeit erlebt habe, aber sie seien auch Teil einer langen Reihe von Unruhen, die durch Polizeigewalt ausgelöst worden seien.



- Polizeibrutalität, Rassenungerechtigkeit und wirtschaftliche Ungleichheit seien letztlich miteinander verbundene Probleme. Es gebe eine Reihe von Untersuchungen, die zeigen würden, wie Ungleichheit das Wachstum erheblich bremse, das Angebot an neuen Talenten begrenze, wettbewerbsfeindliche Interessen verfestige und die potenzielle Verbrauchernachfrage einschränke. Letztendlich spiegele der Aktienmarkt jedoch die Aussichten für ein Wachstum des wirtschaftlichen Wohlstands wider und bleibe daher weitgehend unbeeinflusst von dem, was dort geschehe, wo es weniger Wohlstand gebe.



Diese unbequemen Fakten würden die Frage aufwerfen, ob die Märkte weiterhin von sozialen Unruhen unbeeindruckt bleiben könnten. Schon kleine Funken könnten unerwartete Brände auslösen. Aber bisher sehe auf Amerikas Straßen nichts nach Revolution aus. Zyniker könnten darauf verweisen, dass politische Veränderungen nicht dringend notwendig seien, solange die Aktien steigen würden.



Allerdings zeige sich unter den Unternehmen ein Schimmer des Wandels, der sozialen Fortschritt enger mit den Finanzmärkten verknüpfen könnte. Angesichts der wachsenden Bemühungen hinsichtlich Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG)-Themen würden auch Unternehmenspolitiken zur Rasseneingliederung sicherlich weiter oben auf der Liste stehen.



Es werde noch eine Weile dauern, bis Aktienbewertungen direkt mit der sozialen Agenda von Unternehmen verbunden sein würden, aber amerikanische Unternehmen könnten tatsächlich mehr Fortschritte erzielen als festgefahrene Politiker. Der politische Stillstand könne wohl nicht ohne Druck der Unternehmen beendet werden. In der Zwischenzeit sollten Investoren auf Anzeichen dafür achten, dass die Märkte beginnen würden, die tiefgreifende Komplexität der sozialen Tugenden und Übel Amerikas stärker zu reflektieren. (09.06.2020/ac/a/m)





