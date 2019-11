Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Arbeitsmarktbericht für Oktober fiel überraschend positiv aus, so die Analysten der DekaBank.Der nationale ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe sei im Oktober von 47,8 auf 48,3 Punkte leicht angestiegen. Nach Angaben des Institute for Supply Management signalisiere der Indikator ein gesamtwirtschaftliches Wachstum von 1,6% (mom, ann.). Positiv zu vermerken sei der starke Anstieg der separat erhobenen Exportaufträge. Diese seien von 41,0 auf 50,4 Punkte angestiegen.Die US-Wirtschaft zeige sich insgesamt erstaunlich unbeeindruckt von den globalen Abschwächungstendenzen. Strenggenommen hätten sich diese nur in den Stimmungsindikatoren der Unternehmen niedergeschlagen. Für Anfang kommenden Jahres nehme die Wahrscheinlichkeit einer stärkeren Wachstumsdynamik zu. (Ausgabe vom 01.11.2019) (04.11.2019/ac/a/m)