Allerdings erleichtere die ungewöhnliche primäre Ursache der aktuellen Abschwächung - die Handelspolitik des US-Präsidenten - eine Prognose nicht gerade. Abgesehen von der mittlerweile fast sprichwörtlichen Unberechenbarkeit Donald Trumps sei auch die Wirkung der politischen Verunsicherung auf Investitionsentscheidungen schwer abzuschätzen. Der letzte echte Handelskrieg habe Anfang der 1930er Jahre stattgefunden. Die Analysten der Helaba bleiben bei ihrer Einschätzung, dass eine Rezession in den USA wahrscheinlich vermieden werden kann.



Der Arbeitsmarkt zeige sich noch in solidem Zustand - die Arbeitslosenquote sei im September sogar auf 3,5% gefallen. Allerdings dürfte sich die Dynamik weiter abschwächen. Selbst bei einer Wende der Frühindikatoren im vierten Quartal würden die Vorjahresraten des realen Bruttoinlandsproduktes wohl erst im Frühjahr oder Sommer nach oben drehen. Insgesamt werde 2020 mit einem erwarteten Wachstum von 1,7% ein eher schwaches Jahr. Dies könnte, unabhängig vom Ausgang der aktuellen "Impeachment"-Debatte, die Chancen einer Wiederwahl Trumps schmälern.



Im Gegensatz zu üblichen konjunkturellen Schwächephasen zeichne sich die aktuelle Entwicklung durch eine anziehende Kernteuerung aus. Dies sei unter anderem durch die preistreibende Wirkung der Strafzölle bedingt - der Durchschnittszoll auf die jährlich über 500 Mrd. Dollar Warenimporte aus China sei von rund 3% Anfang 2018 auf über 20% gestiegen und werde nach aktueller Lage bis zum Ende des Jahres auf fast 27% klettern. Dadurch würden für US-Verbraucher und -Unternehmen die Preise steigen. Dank des niedrigen Ölpreises bleibe die Gesamtteuerung mit 1,8% 2019 und rund 2% 2020 aber überschaubar.



Die FED dürfte, eher trotz als wegen der ständigen Aufforderungen Donald Trumps, die Leitzinsen weiter senken. Die Analysten der Helaba rechnen mit einem weiteren Schritt um 25 Basispunkte im laufenden Quartal, voraussichtlich schon Ende Oktober. Dann sollte zunehmend erkennbar werden, dass sich die Lage stabilisiere, auch wenn schnelle Fortschritte in den Handelsgesprächen mit China ausbleiben würden. Spannend bleibe die Frage, wie sich Trump in der Frage der Autozölle gegen die EU entscheide. Die angekündigten Strafzölle auf europäische Produkte als Antwort auf vergangene Subventionen für Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) seien hier zwar kein gutes Zeichen, würden die Entscheidung aber nicht vorwegnehmen. (09.10.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Formulierung "an der Schwelle einer Rezession" wird gerne mal überstrapaziert. Ist sie für die US-Wirtschaft derzeit angemessen, fragen sich die Analysten der Helaba.Der wichtige ISM-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sei im September auf 47,8, den tiefsten Stand seit zehn Jahren, gefallen. Das Pendant für den Rest der Wirtschaft habe überraschend deutlich auf 52,6 nachgegeben. Letzterer Indikator weise damit aber noch einen gewissen Sicherheitsabstand zur Kontraktionsgrenze von 50 aus, die am Anfang der letzten beiden Rezessionen im Frühjahr 2001 und im Winter 2007/2008 unterschritten worden sei. Die Frage, ob die Industrie diesmal die Gesamtwirtschaft herunterziehe oder ob sie sich fangen könne, bleibe offen. In den vergangenen 20 Jahren seien selbst ISM-Stände für die Industrie von nur 46 mit einer weiter wachsenden Gesamtwirtschaft verbunden gewesen. Kritisch werde es erst ab etwa 43.