Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Wachstumszahlen zum dritten Quartal werden voraussichtlich eine nach wie vor hohe Dynamik ausweisen - wir rechnen mit einer annualisierten Vorquartalsrate von über 3%, so die Analysten der Helaba.



Damit werde das Tempo aus dem zweiten Quartal (4,2%) nicht ganz gehalten. Donald Trump werde sicher einen Schuldigen dafür finden, die FED biete sich als Sündenbock an. Jenseits der stark schwankenden Beiträge von den Nettoexporten und der Lagerhaltung würden die wichtigen Nachfragekomponenten aktuell ein recht klares Bild zeigen. Der Konsum der privaten Haushalte steige dank des soliden Arbeitsmarktes seit Jahren mit einer praktisch konstanten Rate. Die Ausrüstungsinvestitionen haben sich von der Delle 2016 erholt, aber der Gipfel des Investitionszyklus scheint hinter uns zu liegen, so die Analysten der Helaba. Hingegen dürften die Staatsausgaben im Sommer die höchste Vorjahresrate seit dem Stimuluspaket des Jahres 2009 ausweisen. Selbst wenn die Republikaner ihre Kongressmehrheit verteidigen könnten, würden hier die Zuwächse 2019 wohl geringer ausfallen. (19.10.2018/ac/a/m)





