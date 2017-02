Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Industrieproduktion ging im Januar um 0,3% M/M zurück, berichten die Analysten der Nord LB.



Der verarbeitende Sektor komme noch nicht so recht auf die Beine! Perspektivisch sollte sich aber eine gewisse Aufhellung ergeben können, da die beiden Faktoren Ölpreisrückgang und Dollarstärke an negativer Wirkung verlieren würden. Andere Sektoren wie der Konsum, der Immobilienmarkt und der Arbeitsmarkt würden sich sehr solide entwickeln, was neben dem aktuellen Inflationsauftrieb für einen weiteren Zinsschritt der Federal Reserve im 1. Halbjahr spreche. Während die Analysten für einen Rate Hike den FOMC-Termin im Juni als am wahrscheinlichsten ansähen, könnten die zuletzt starken Konjunkturdaten sogar ein früheres Handeln der Notenbanker bewirken. Vermutlich werde der Arbeitsmarktbericht am 10. März entscheidend! (15.02.2017/ac/a/m)







