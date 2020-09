Boston (www.aktiencheck.de) - Das Glas ist halb voll, aber das bedeutet auch, dass wir mehr Wasser brauchen, um wieder in den Normalzustand zurückzukehren, so Christopher Smart, Chefstratege und Leiter des Barings Investment Institute.Die Zunahme von 1,3 Millionen im August sei solide und entspreche weitgehend den Erwartungen, auch wenn sich die Rückkehr zur Arbeit im Vergleich zu den viel größeren monatlichen Steigerungen während des Sommers verlangsame. Auch die Arbeitslosenquote habe mit einem Rückgang auf 8,4% die Erwartungen übertroffen, während die Erwerbsquote leicht auf 61,7% angestiegen sei. Die Wirtschaft öffne sich trotz örtlich begrenzter Ausbrüche von COVID-19 wieder.Der besorgniserregendste Trend sei der Anstieg der Zahl der Arbeitnehmer, die berichten würden, dass sie ihren Arbeitsplatz dauerhaft verloren hätten. Sie sei um 500.000 Arbeitsplätze auf 3,4 Millionen gestiegen, den höchsten Stand seit 2013. Dies deute darauf hin, dass die Senkung der Arbeitslosenquote in den kommenden Monaten langsamer und schwieriger zu bewerkstelligen sein werde. Umso wichtiger sei die Debatte in Washington über mehr fiskalische Unterstützung durch den Kongress für die nächste Phase des Aufschwungs. (Ausgabe vom 04.09.2020) (07.09.2020/ac/a/m)