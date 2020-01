Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Daten des privaten IT-Dienstleisters Automatic Data Processing (ADP) zur Beschäftigungsänderung in der Privatwirtschaft ergaben für Dezember einen US-Stellenaufbau von 202.000 (Konsens: 160.000), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zudem sei der schwache Vormonatswert deutlich von 67.000 auf 124.000 nach oben revidiert worden. Die Daten würden darauf hindeuten, dass die Lage am US-Arbeitsmarkt konstruktiv bleibe. (09.01.2020/ac/a/m)





