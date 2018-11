Hannover (www.aktiencheck.de) - Die heutigen Zahlen zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze im Berichtsmonat Oktober sind mit einem Anstieg von 0,8% M/M auf den ersten Blick besser als erwartet ausgefallen, so die Analysten der NORD LB.



Allerdings habe es wieder einmal Revisionen gegeben, so dass man bei genauerer Betrachtung des gesamten Datenkranzes von keiner wirklichen Überraschung sprechen könne. Die ambitionierten Erwartungen seien halt einfach einmal wieder erfüllt worden! Die positive Entwicklung der Kontrollgruppe spreche für die Hypothese, dass der US-Konsument wohl auch weiterhin als Stütze für das Wachstum der nordamerikanischen Wirtschaft fungieren können werde. Insofern sei der Start ins vierte Quartal 2018 - was den privaten Verbrauch angehe - zunächst einmal durchaus geglückt. Die globalen Herausforderungen würden allerdings bleiben. (15.11.2018/ac/a/m)



