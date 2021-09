Der leicht in die Zukunft blickende Sub-Index "Aufträge" habe sich am aktuellen Rand kaum verändert. Mit sehr erfreulichen 63,2 Zählern würden von den Befragungsteilnehmern sich auch weiterhin schnell füllende Orderbücher diagnostiziert.



Die Komponente "Beschäftigung" verharre nahezu unverändert bei 53,7 Punkten. Folglich offenbare diese Zeitreihe zwar schon einen deutlichen Beschäftigungsaufbau bei den Service-Firmen in den USA, es hätte aber vielleicht doch etwas mehr sein dürfen. In der Tat scheine die aktuelle Personalknappheit den Neueinstellungen auch bei den Dienstleistungsunternehmen klare Grenzen zu setzen. In der Industrie dürfte dieses Problem aber sogar noch größer sein.



Der Sub-Index "Preise" sei im Berichtsmonat August zwar deutlicher zurückgegangen, verharre aber mit nun 75,4 Punkten auch weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Die befragten Firmen würden folglich noch immer mit stark zulegenden Einkaufspreisen kämpfen. Lediglich das Tempo des Kostenanstiegs habe sich zuletzt etwas verringert.



Die verbalen Rückmeldungen der befragten Firmen würden auch weiterhin andeuten, dass die Personalabteilungen kaum in der Lage seien, offenen Stellen wirklich zügig mit neuen Kräften zu besetzen. Dies dämpfe den Aufschwung natürlich. Zudem würden auch die Unternehmen im Service-Segment der US-Wirtschaft mit den bekannten Lieferkettenproblemen kämpfen.



Der ISM Services PMI sei im August zwar etwas zurückgegangen, die Zeitreihe habe sich aber dennoch auf hohem Niveau halten können. Die Personalknappheit und die Lieferkettenprobleme würden eine freundlichere Entwicklung derzeit offenkundig nicht zulassen. Die US-Wirtschaft kämpfe aktuell also mit den Grenzen des Wachstums. (Ausgabe vom 03.09.2021) (06.09.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind aktuelle Zahlen zur Entwicklung des ISM Services PMI gemeldet worden, berichten die Analysten der Nord LB.Dieser Einkaufsmanagerindex für den wichtigen Dienstleistungssektor der US-Wirtschaft habe sich im Berichtsmonat August - nach einem überraschend starken Anstieg im Juli - wieder etwas abgeschwächt. Die Zeitreihe notiere nun bei 61,7 Punkten. Diese auf den ersten Blick vielleicht unerfreuliche Bewegung könne wohl noch als Normalisierung charakterisiert werden. Die Ökonomie der Vereinigten Staaten bleibe im Aufschwung begriffen und die Dienstleistungsfirmen würden auch weiterhin von diesem Umfeld profitieren. Allerdings helfe die seit einiger Zeit wieder zu beobachtende Verschärfung der Coronavirus-Krise der ökonomischen Aktivität im Service-Bereich der US-Wirtschaft natürlich nicht, was eine Erklärung für die Verringerung des Wachstumstempos bei den Dienstleistungsunternehmen sein dürfte. Auch die Lieferkettenprobleme und der Mangel an verfügbarem Personal seien sicherlich Herausforderungen für die befragten Firmen. Angesichts dieses Umfeldes könnte man sogar argumentieren, dass sich der ISM Services PMI noch bemerkenswert stark präsentiere.Der Blick auf die Details offenbare, dass sich die Unterkomponente "Unternehmensaktivität" am aktuellen Rand immerhin ganz knapp oberhalb der Marke von 60 Zählern habe halten können. Die vom Service-Segment der US-Volkswirtschaft tatsächlich realisierte ökonomische Aktivität habe im August also langsamer zugelegt, präsentiere sich aber trotzdem absolut betrachtet weiterhin erfreulich.