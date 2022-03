Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM Services PMI ist im Februar deutlicher unter die Marke von 60 Punkten zurückgegangen - die Dynamik des Aufschwungs nahm ab, so die Analysten der NORD LB.



Mit 56,5 Punkten werde dennoch weiterhin Wachstum im Service-Segment der US-Ökonomie signalisiert. Die Zurückdrängung der Pandemie sollte die Dienstleistungsunternehmen in der Summe aufatmen lassen. Steigende Einkaufspreise würden aber für die Firmen ein Problem bleiben. Die Umfrage habe größtenteils vor dem Einmarsch von Putins Russland in die Ukraine stattgefunden, und man werde abwarten müssen, welche Folgen dies auch für die US-Konjunktur haben werde: Neben einer erhöhten Inflation und wieder wachsender Lieferkettenprobleme könnte sich die Stimmung der Bevölkerung eintrüben, was für Dienstleister keine gute Nachricht wäre. Die USA seien weiter als Europa vom Krieg in der Ukraine entfernt, aber dennoch im Bündnis. Eine Stagflation in Europa würde auch die USA zumindest tangieren. Die US-Geldpolitik werde so auch die Geopolitik zu beachten haben. Zunächst setze die FED aber ihren eingeschlagenen Pfad fort. (03.03.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.