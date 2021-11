Beim leicht in die Zukunft blickenden Sub-Index "Aufträge" zeige sich ein sehr ähnliches Bild. Die Zeitreihe habe im Oktober auf beachtliche 69,7 Zähler zugelegt. Die Orderbücher der befragten Unternehmen würden sich somit sehr zügig füllen. Diese Nachricht spreche schon für die Hypothese, dass sich der Headline-Index in den kommenden Monaten nicht zu unfreundlich entwickeln werde.



Die Unterkomponente "Preise" sei am aktuellen Rand auf fast schon gefährliche 82,9 Punkte angestiegen. Die befragten Service-Unternehmen würden damit deutlich zulegende Einkaufspreise diagnostizieren. Diese Nachricht passe gut zum unerwartet starken Anstieg des Sub-Indexes "Unternehmensaktivität". Inflation bleibe somit ein wichtiges Thema beim Blick auf die US-Wirtschaft.



Auch wenn man die ökonomische Bedeutung dieser Zeitreihe sicherlich nicht überbewerten sollte, würden immer mehr Wirtschaftsdaten aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten klar anzeigen, dass die US-Notenbank unter Handlungsdruck stehe. "Temporär" sei natürlich kein eindeutiger Zeitmaßstab, aber auch ohne klärenden Blick in ein Wörterbuch müsse man inzwischen wohl schon eine sehr langfristige Perspektive haben, um diesen Begriff noch angemessen zur Beschreibung des aktuellen Preisschubs in den USA zu verwenden. In jedem Fall würden nun auch die aktuellen Daten zu den "Prices Paid" des ISM PMI Services die Tapering-Pläne der FED unterstützen.



Die Komponente "Beschäftigung" sei dagegen auf 51,6 Punkte zurückgegangen. Diese eher unerfreuliche Nachricht dürfte auch eine Folge der Knappheit an verfügbarem Personal sein. In der Tat würden die verbalen Rückmeldungen der an der Umfrage teilnehmenden Unternehmen klar in diese Richtung deuten. Die Personalabteilungen der Firmen würden offenbar versuchen, diesem Problem beispielsweise mit Programmen zu einer verbesserten Mitarbeiterbindung zu begegnen.



Der ISM Services PMI habe im Berichtsmonat Oktober deutlich anziehen können und notiere nun bei sehr erfreulichen 66,7 Punkten. Damit werde ein ausgeprägtes Wachstum der ökonomischen Aktivität bei den US-Dienstleistungsunternehmen angezeigt. Der Blick auf die Details könne die Inflationssorgen an den Märkten erhöhen. Die US-Notenbank bleibe angesichts des aktuellen Preisumfeldes also zweifellos unter Zugzwang. Die leichte Abschwächung der Komponente "Beschäftigung" sollte kein Problem für die Federal Reserve sein. In der Tat würden sich die Hinweise darauf mehren, dass momentan vor allem ein ausgeprägter Mangel an verfügbarem Personal den Beschäftigungsaufbau im Land der eigentlich unbegrenzten Möglichkeiten dämpfe. (03.11.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Im Oktober konnten sich die Angaben zur Entwicklung des ISM Services PMI überraschend stark präsentieren, so die Analysten der Nord LB.In Zahlen ausgedrückt habe der Einkaufsmanagerindex für den wichtigen Dienstleistungssektor der US-Wirtschaft am aktuellen Rand auf beachtliche 66,7 Punkte zugelegt. Die Zeitreihe deute damit auf ein signifikant höheres Tempo beim Wachstum der ökonomischen Aktivität im Service-Segment der Ökonomie der USA hin. Angesichts des momentanen Umfeldes - die Corona-Krise belaste weiterhin und die Firmen würden zudem mit Lieferproblemen und einem Mangel an verfügbarem Personal kämpfen - sei diese Nachricht eine sehr positive Überraschung. Die Stimmung bei den Befragungsteilnehmern präsentiere sich in der Tat fast schon ungewöhnlich positiv.Der genauere Blick auf die Details der Zahlen offenbare zunächst, dass sich die wichtige Unterkomponente "Unternehmensaktivität" im Oktober in Richtung der Marke von 70 Zählern bewegt habe. Gemeldet worden sei ein Wert von 69,8 Punkten. Die vom Service-Segment der Volkswirtschaft der Vereinigten Staaten tatsächlich realisierte ökonomische Aktivität habe sich am aktuellen Rand also extrem stark erhöht. Daher dürfe man nun wohl schon vor Überhitzungsgefahren warnen.