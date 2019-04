Der Sub-Index "New Orders" notiere - trotzt deutlichen Rückgangs - mittlerweile bei noch immer sehr freundlichen 59,0 Punkten. Dies sei ohne jeden Zweifel ein ziemlich starker Wert. Beim Blick in die Auftragsbücher der befragen Firmen gebe es also keinen Grund für Pessimismus.



Die Komponente "Employment" habe im März sogar leicht auf nun 55,9 Punkte anziehen können. Damit werde ein marginal beschleunigter Aufbau von Jobs im wichtigen Dienstleistungsgewerbe der USA angezeigt. Dieses Faktum möge schon als positives Omen für den Arbeitsmarktbericht am Freitag gewertet werden. Die Bedeutung dieser Nachricht dürfe aber wohl auch nicht überbewertet werden.



Der Sub-Index "Prices Paid" habe am aktuellen Rand auf immerhin 58,7 Zähler zugelegt. Die Unternehmen im Dienstleitungssektor der US-Wirtschaft sähen sich also mit steigenden Einkaufspreisen konfrontiert.



Die verbalen Rückmeldungen aus dem Service-Segment der US-Ökonomie würden auch weiterhin klar andeuten, dass die Unternehmen mit einem Mangel an Personal kämpfen würden. Vor allem in der Logistikbranche dämpfe das Problem der geringen Verfügbarkeit von neuen Arbeitskräften offenbar das Wachstum. Interessant sei, dass vor allem im Segment Finanzdienstleistungen auf einen guten Start ins Jahr 2019 zurückgeblickt werde.



Der ISM PMI Non-Manufacturing präsentiere sich im März etwas schwächer, zeige mit immerhin noch 56,1 Punkten aber weiterhin klar Wachstum an. Nach der Euphorie im Vormonat möge es sich nun einfach nur um gesunde Entschleunigungstendenzen im boomenden Service-Sektor der US-Wirtschaft handeln. Diese Nachricht könne im Sinne der Nachhaltigkeit sogar positiv beurteilt werden. (03.04.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind heute Angaben zur Entwicklung des ISM PMI Non-Manufacturing veröffentlicht worden, so die Analysten der Nord LB.Der an den Finanzmärkten inzwischen sehr populäre Stimmungsindikator für das Service-Segment der Wirtschaft der Vereinigten Staaten präsentiere sich im März etwas schwächer als im Vormonat. Mit nun 56,1 Punkten werde von der Zeitreihe am aktuellen Rand nur noch Zuversicht und nicht mehr Euphorie angezeigt. Dabei sollte auch berücksichtigt werden, dass der Indikator im Februar eine fast schon gefährliche Stärke angezeigt habe. Die mittlerweile zu beobachtenden relativen Schwächesignale seien also zumindest partiell auch die Folge der ausgeprägten Stärke im Vormonat.Aufgrund der erfreulichen März-Zahlen zum ISM PMI Manufacturing möge der eine oder andere Marktteilnehmer angesichts der heute gemeldeten Zahlen aus dem Service-Segment in den USA doch leicht enttäuscht sein. Die soeben über die Ticker laufenden Angaben sollten aber keinesfalls als schwach bezeichnet werden. Die vielleicht zu diagnostizierende Enttäuschung bei manchen Beobachtern sei nach Auffassung der Analysten vor allem ein Resultat der ziemlich ambitionierten Erwartungshaltung dieser sprichwörtlichen Konjunkturoptimisten.