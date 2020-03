Noch erfreulicher sei die Entwicklung der Komponente "New Orders", die im Februar auf starke 63,1 Punkte habe anziehen können. Die Auftragsbücher der US-Dienstleistungsunternehmen scheinen sich also extrem zügig zu füllen, was eigentlich für anhaltenden Optimismus sprechen sollte, so die Analysten der Nord LB.



Die Komponente "Employment" sei am aktuellen Rand auf immerhin 55,6 Zähler gestiegen. Der Personalbedarf bei den befragten Unternehmen bleibe somit hoch. Dies spreche per se für anhaltend gute Zahlen zur Beschäftigungssituation in den USA.



Der Sub-Index "Prices Paid" sei im Februar auf 50,8 Punkte gefallen. Die Einkaufspreise bei den an der Befragung partizipierenden Unternehmen würden folglich nur noch langsam steigen. Bei der Erklärung dieser Entwicklung spiele sicherlich auch der Ölpreis eine gewisse Rolle.



Besonders interessant seien am aktuellen Rand natürlich die verbalen Rückmeldungen der Firmen. Diese würden weiterhin sehr klar in Richtung eines Mangels an Personal deuten. Zudem sei von den Einkaufsmanagern auf die erfreuliche Lage am US-Immobilienmarkt hingewiesen worden, die offenkundig auch den Dienstleistungssektor stütze. Zudem sei inzwischen von vielen Befragungsteilnehmern auf mögliche Gefahren durch den Ausbruch des Coronavirus in China hingewiesen worden.



Einige Firmen scheinen beispielsweise sogar von der Nachfrage nach Schutzmasken profitiert zu haben, so die Analysten der Nord LB. Grundsätzlich sei die Epidemie im Februar aber natürlich ein Belastungsfaktor für die US-Wirtschaft gewesen. Nach Auffassung der Analysten sollte die aktuelle Befragung die Probleme in China bereits sehr weitgehend reflektieren. Die internationale Verbreitung des Virus sollte dagegen zum Zeitpunkt der Umfrage noch nicht wirklich bekannt gewesen sein. Die Zahlen vom 4. März 2020 seien dennoch mehr als nur Nachrichten von gestern.



Der ISM PMI Non-Manufacturing sei im Februar auf erstaunlich starke 57,3 Punkte angestiegen, was ein kräftiges Wirtschaftswachstum anzeige. Kritische Geister würden hierhin eine Nachricht aus der Vergangenheit sehen, die wenig Wert bei der Beurteilung der Aussichten habe. Die Analysten seien sich an dieser Stelle unsicher. In der Tat dürften die Angaben den Großteil der Probleme in China bereits reflektieren. Sollte diese Auffassung korrekt sein, würde die US-Notenbank mit ihrer jüngsten Leitzinssenkung gegen eine Phantomrezession kämpfen. (Ausgabe vom 04.03.2020) (05.03.2020/ac/a/m)





