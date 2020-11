Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe ist im Oktober überraschend deutlich von 55,4 Punkten auf 59,3 Punkte gestiegen, so die Analysten der DekaBank.



Regionale Umfragewerte hätten zwar eine Stimmungsaufhellung andeutet, aber nicht in diesem Ausmaß. Derzeit nehme auch in den USA die Anzahl der Neuinfizierten wieder deutlich zu. Zeitnahe Konjunkturindikatoren würden aber bislang keine diesbezügliche Wachstumseintrübung andeuten.



Kurz vor dem Wahltag führe in den Umfragen weiterhin Joe Biden gegenüber Donald Trump. In der Nacht zum Mittwoch würden erste Ergebnisse erwartet. Auf eine zeitliche Hängepartie müsse man allerdings gefasst sein. (Ausgabe vom 02.11.2020) (03.11.2020/ac/a/m)



