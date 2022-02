Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe ist im Januar von 58,8 Punkten auf 57,6 Punkte erwartungsgemäß gefallen, so die Analysten der DekaBank.



Der Indikatorverlauf sei wegweisend für den Jahresausblick: Die Wachstumsraten würden sich normalisieren. Der jüngst von der regionalen FED New York entwickelte globale Lieferkettenindex habe auch im Dezember vergangenen Jahres auf hohem Niveau notiert. Eine unmittelbare und spürbare Entspannung deute der Indikator bislang nicht an. (Ausgabe vom 01.02.2022) (02.02.2022/ac/a/m)





