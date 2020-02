Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Laut ADP-Bericht stieg die Beschäftigung in den USA im Januar um 291 Tsd. - der höchste Stand seit Mitte 2015, so die Experten von XTB.



Der Konsens habe einen Anstieg von 158 Tsd. erwartet (Vorwert: 202 Tsd.). Damit sei die Messlatte für die am Freitag anstehenden NFP-Zahlen hoch. EUR/USD erreiche ein neues Tagestief und notiere etwas über der wichtigen 1,10er-Marke. (05.02.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.