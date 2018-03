In Asien würden mit Japans Tankan-Bericht, dem vierteljährlichen kurzfristigen Wirtschaftsausblick, am Montag sowie Chinas "Caixin"-Einkaufsmanagerindices ebenfalls wichtige Barometer die Stimmung auf Unternehmensseite zeigen.



Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers



"Wir halten derzeit die Geo- und Handelspolitik, strukturelle Ungleichgewichte und mögliche Fehler der Notenbanken für die wichtigsten Risiken für die Finanzmärkte."



"Jenseits der US-Handelspolitik steht mit einer möglichen Aufkündigung des Nukleardeals mit dem Iran durch die USA ein weiteres wichtiges geopolitisches Risiko im Raum."



"Die USA stehen kommende Woche im Fokus der Märkte. Wichtig ist dabei, dass die Konjunkturdaten weiterhin überzeugen."





Zum einen politisch mit Blick auf Trumps Handelspolitik, zum anderen hinsichtlich der Konjunkturdaten. Mit den ISM-Stimmungsdaten für die Industrie (Montag) und den Dienstleistungssektor (Mittwoch) stünden nicht nur wichtige Sentimentindikatoren auf Unternehmensseite auf der Agenda. Vielmehr präsentiere die Industrie am Mittwoch auch neue Auftragseingangszahlen für Februar, bevor am Donnerstag die entsprechende Handelsbilanz folge. Am Freitag schließe dann der Arbeitsmarktbericht für März die Woche ab.Wie für die USA würden am Montag und Mittwoch auch die finalen "PMI"-Einkaufsmanagerindices für Euroland veröffentlicht. Am Mittwoch kämen Inflationszahlen für März sowie der Arbeitsmarktbericht für Februar im Euroraum, am Donnerstag die Einzelhandelsumsätze und Produzentenpreise. In Deutschland würden ebenfalls auf die Einzelhandelsumsätze am Donnerstag die Auftragseingänge und am Freitag die Produktionszahlen der Industrie für Februar folgen.