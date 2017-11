Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

New YorkHannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Non-Manufacturing in den USA konnte etwas unerwartet sein zuvor bereits erreichtes, hohes Niveau nochmals überschreiten, so die Analysten der Nord LB.



Mit 60,1 Punkten notiere der Dienstleisterindex auf einem Allzeithoch - wie bereits heute auch schon der Dow Jones-Aktienindex (ISIN: US2605661048, WKN: 969420)! Die Stimmung im Service-Sektor der USA bleibe anhaltend gut. Das sei auch ein positives Signal für den Arbeitsmarkt und damit für die Konsumenten! Die Ampeln würden jedenfalls auf Grün für das Land der unbegrenzten Möglichkeiten bleiben. (03.11.2017/ac/a/m)