Für das Gesamtjahr 2016 habe es damit trotz des höheren Schwungs im zweiten Halbjahr lediglich für einen Zuwachs beim realen BIP von 1,6% gereicht. Für die kommenden Quartale rechne man im Schnitt mit Wachstumsraten im Rahmen des Potenzials von ca. 2%. Passend zu den gestiegenen Stimmungsindikatoren wie den ISM-Einkaufsmanagerindices werde die Vorjahresrate beim BIP bis Q2 2017 anziehen. Wie es danach weitergehe, hänge unter anderem davon ab, ob und wie viel fiskalischer Stimulus verabschiedet werde.



In dieser Frage seien die Analysten auch gut einen Monat nach der Amtseinführung von Präsident Trump nicht schlauer. Sein Finanzminister habe in ersten Einlassungen zu diesem Thema die Erwartungen auf eine schnelle Wirkung erst einmal gedämpft. Einen Haushaltsentwurf für das Fiskaljahr 2018 (ab Oktober 2017) wolle man bis Mitte März vorlegen. Danach könne es aber trotz der Mehrheit der Republikaner noch länger dauern, bis sich beide Kammern des Kongresses auf eine endgültige Fassung geeinigt hätten. Wahrscheinlich würden merkliche Entlastungen bei der persönlichen Einkommensteuer und bei der Körperschaftsteuer erst 2018 wirksam.



Auch das viel diskutierte Infrastrukturprogramm werde sich nicht von heute auf morgen in spürbarem Umfang in der Gesamtnachfrage widerspiegeln. Diese Projekte würden Zeit brauchen und seien - wenn überhaupt - primär mittelfristig wachstumsstützend. Gleichzeitig schwebe wie ein Damoklesschwert das Risiko einer Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und Mexiko bzw. China (und in geringerem Maße auch Deutschland) über den internationalen Beziehungen. Hohe Zölle oder andere Handelshemmnisse würden nicht nur viele US-Unternehmen belasten, sondern auch einen neuerlichen Preisschub für die Endverbraucher, nicht zuletzt in den unteren Einkommensschichten, bringen.



Die Kernteuerung bewege sich derzeit weiterhin im Rahmen der Analysten-Prognosen. Ohne Energie und Nahrungsmittel würden die Preise seit geraumer Zeit im Bereich von 2% bis 2,3% steigen. Daran dürfte sich zunächst nicht viel ändern, auch wenn wegen Handelshemmnissen steigende Importpreise ein nicht zu vernachlässigendes Risiko seien. Auf Basis ihrer geänderten Ölpreisprognose würden die Analysten nun mit einer Gesamtteuerung von 2,6% im Schnitt des Jahres 2017 (bisher: 2,2%) rechnen. Dabei würden in den kommenden Monaten voraussichtlich Monatswerte von fast 3% erreicht. Dies dürfte ausreichen, um die Notenbank zu einer etwas schnelleren Rücknahme des extremen Expansionsgrads der Geldpolitik zu bewegen. Die Analysten würden bis Ende des Jahres nun zwei Zinsschritte der FED erwarten. Selbst dann werde der Realzins aber noch immer negativ sein. (07.03.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz der Euphorie bei manchen Stimmungsbarometern und an den Finanzmärkten bleibt die US-Wirtschaft auf ihrem moderaten Expansionskurs, so die Analysten der Helaba.Nachdem das Wachstum im Sommer 2016 auf 3,5% (annualisierte Vorquartalsrate) angezogen habe, habe das reale BIP im Jahresendquartal nur noch um 1,9% zugelegt. Einem neuerlichen kräftigen Plus beim privaten Konsum (3% gegenüber Vorquartal), dem positiven Impuls vom Lager und einem leichten Anstieg der Ausrüstungsinvestitionen nach vier Minusquartalen habe ein massiv negativer Wachstumsbeitrag vom Außenhandel (-1,7 Prozentpunkte) gegenübergestanden.