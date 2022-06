Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Arbeitsmarktdaten für den Mai fielen insgesamt wie erwartet aus: Der Stellenaufbau lag bei 390.000, so Bernd Krampen von der NORD/LB.



Die Arbeitslosenquote sei unverändert bei 3,6% geblieben. Der Lohnanstieg um 0,3% M/M scheine trotz der eigentlich zu befürchtenden Lohn-Preis-Spirale angesichts des nahezu leergefegten Arbeitsmarktes und der vielen offenen Stellen eigentlich recht moderat auszufallen. Letzteres nehme einen Hauch des Drucks von der FED.



Dennoch erfordere auch dieser Datenkranz vom Arbeitsmarkt - neben der Inflation bei über 8% - natürlich eine geldpolitische Neuausrichtung. Das FOMC werde im Juni eine dritte Zinsanhebung um dann 50 Bp vornehmen müssen, der im Juli eine vierte folgen werde. Danach sei vieles offen: Die hohe Inflation und der massive Zinsanstieg würden zu einer konjunkturellen Abbremsung führen, die Frage sei nur wie stark und wie zügig. Erste Anzeichen dafür würden der sich abschwächende Immobilienmarkt und die sich eintrübende Verbraucherstimmung liefern. Ein angestrebtes "Soft Landing" erscheine angesichts dieser zu beobachtenden massiven Ausschläge von Inflation und Zinsen historisch gesehen sehr schwierig erreichbar zu sein. In dieser Situation wäre jedenfalls "Complacency" im Markt und im FOMC völlig fehl am Platz! (03.06.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.