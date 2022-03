Es mache also Sinn, dass diese Datenveröffentlichungen an den Finanzmärkten und in den Medien hohe Aufmerksamkeit erlangen würden. Dummerweise sei die korrekte Interpretation der Zahlen aber nicht trivial. Man lese auch in "seriösen" Medien gerne mal Überschriften wie "Aktivität schrumpft im Januar", wenn die Zahlen in Wahrheit etwas ganz anderes zeigen würden. Das Problem liege in der Natur dieser Indices. Sie würden - vereinfacht gesagt - auf Umfragen unter Unternehmen beruhen, auf die nur drei Antworten möglich seien: höher, niedriger oder so wie im Vormonat. Dadurch würden insbesondere zwei wichtige Informationen verloren gehen: das Niveau der abgefragten Größe X (z.B. der Auftragseingänge) und die Stärke der Bewegung.



Der veröffentlichte Index kombiniere dann die Antworten aller Teilnehmer durch Gewichtung in einen einzelnen, genormten Indikator. Bei den meisten Einkaufsmanagerindices habe sich hierbei der Wert 50 als "Nulllinie" eingebürgert. Oberhalb dieses Wertes zeige der Index, dass die Größe X bei der Mehrzahl der Unternehmen gegenüber dem Vormonat zugenommen habe, ein Wert darunter zeige einen Rückgang. Dies bedeute beispielsweise, dass ein Fallen des Index von 60 auf 55 eben gerade kein "Schrumpfen der Aktivität" anzeige, sondern nur, dass die Aktivität nicht mehr bei so vielen Umfrageteilnehmern gestiegen sei wie noch im Monat zuvor.



Da bei der Konjunkturanalyse meist Veränderungsraten im Mittelpunkt des Interesses stünden, sei der Mangel an Informationen über absolute Niveaus normalerweise verkraftbar. Problematischer sei, dass die Einkaufsmanagerindices, ob ISM oder Markit, uns zwar etwas über die Breite, nicht aber über die Stärke einer Entwicklung mitteilen würden.



Hier komme der Analyse jedoch zugute, dass es eine hohe Korrelation zwischen diesen beiden Eigenschaften gebe - wenn es in fast allen Unternehmen nach oben gehe, falle i.d.R. dieser Anstieg auch kräftig aus. Nur in Ausnahmesituationen gelte dies nicht bzw. nur eingeschränkt. Solche Fälle zu identifizieren, sei Teil des Jobs des Konjunkturanalysten. Aktuell sei insbesondere ein Sonderfaktor relevant: Lange Lieferzeiten seien meist ein positives Konjunktursignal, wenn sie primär starke Nachfrage reflektieren würden. Wenn aber, wie derzeit, Lieferengpässe und knappes Angebot die Haupttreiber seien, kehre sich dies um - obwohl die Lieferzeiten weiterhin positiv in die Indices eingehen würden.



Vor diesem Hintergrund würden die Analysten der Helaba für den März trotz des Schocks durch die Ukraine-Krise mit einem Indexstand für die Industrie von 57, solide im Expansionsterritorium, rechnen. Obwohl die Lieferengpässe andauern und bremsend wirken würden, würden die ISM-Indices damit unverändert auf ein robustes BIP-Wachstum hindeuten. (25.03.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der Berichtswoche steht unter anderem der wichtige ISM-Einkaufsmanagerindex auf der Agenda, so die Analysten der Helaba.Ein verlässlicher Frühindikator, der konsistent die Entwicklung der Gesamtwirtschaft abbilde, am besten mit möglichst viel Vorlauf, sei der Heilige Gral der Konjunkturanalyse. In der Praxis sei ein solcher Indikator unglücklicherweise ebenso wenig greifbar wie der Gral der Artus-Sage. Unter den Daten, die diesem Ideal nahekämen, würden allerdings die Einkaufsmanagerindices herausstechen.So würden die ISM-Indices für die USA über einen sehr langen Zeitraum einen hohen Gleichlauf mit den Wachstumsraten des realen Bruttoinlandsproduktes (BIP) aufweisen. Auch wenn es Zeiträume gebe, wo der Zusammenhang nicht so eng sei wie sonst, z.B. in der Pandemie, gebe es kaum bessere Alternativen. Das recht frühe Veröffentlichungsdatum unmittelbar nach dem Ende des Berichtsmonats und - im Falle des Index für das Verarbeitende Gewerbe - ein tatsächlicher Vorlauf vor der BIP-Wachstumsrate von etwa einem Quartal, würden die ISM-Indices unter den wichtigsten Konjunkturindikatoren platzieren.