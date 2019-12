Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Wert des EMI aus Chicago für Dezember steigt von 46,3 auf 48,9 Punkte (Erwartung: 48,0 Punkte), so die Experten von XTB.



Der EMI zeige damit eine verbesserte Stimmung, auch wenn dieser immer noch unter der 50-Punkte-Marke liege. Die Details würden darauf hindeuten, dass das Geschäftsbarometer weniger stark gefallen sei und immer noch eine Kontraktion signalisiere. Die Auftragseingänge sowie die Beschäftigung seien schneller zurückgegangen, was kein gutes Zeichen für den EMI und den ISM-Index sei. EUR/USD habe sich in der letzten Stunde erholt, habe sich aber nach den Daten kaum verändert. Das Gesamtbild nach der Messung sei eher gemischt. (30.12.2019/ac/a/m)





