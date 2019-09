Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Beschäftigungsaufbau in den USA hat im August weiter an Schwung eingebüßt und lag lediglich bei 130.000 nach noch 159.000 im Juli, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Arbeitslosenquote habe indes bei 3,7% verharrt und damit nur leicht oberhalb ihres 50-Jahres-Tiefs von 3,6%. In diesem Umfeld hätten die Stundenlöhne mit 0,4% im Monatsvergleich etwas stärker angezogen als erwartet, die Jahresrate habe aber trotzdem leicht von nach oben revidierten 3,3% auf 3,2% nachgegeben, was gemessen an der sehr niedrigen Arbeitslosenquote nach wie vor relativ gering sei. Die niedrige Arbeitslosenquote in Kombination mit einem im Trend zuletzt angezogenen Lohnwachstum hätten erklärt, warum die US-Konsumenten weiter relativ optimistisch gestimmt seien.



Die Abschwächung des Beschäftigungsaufbaus dürfte eher in die Hände der FED-Mitglieder spielen, die eine weitere geldpolitische Lockerung fordern würden. Zu einer Neueinschätzung der Situation an den Kapitalmärkten hätten die Daten indes nicht geführt. So habe der Euro zum US-Dollar (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) nahezu unverändert oberhalb von 1,10 USD notiert. (09.09.2019/ac/a/m)



