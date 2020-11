Tatsächlich hätten die nominalen Einzelhandelsumsätze im Oktober aber 8,5% über dem Vorjahresniveau gelegen. Trotz dieser robusten Nachfrage sei die Ersparnis der Haushalte in diesem Jahr dramatisch gestiegen. Während die Sparquote auch in einer 08/15-Rezession zunehme, hätten diesmal zwei Sonderfaktoren eine Rolle gespielt: Erstens hätten durch die massive staatliche Hilfe viele Haushalte mehr Geld in der Tasche als ohne Pandemie gehabt. Zweitens habe diesmal wohl weniger Angstsparen im Sinne von "Angst vor der wirtschaftlich unsicheren Zukunft" als vielmehr im Sinne von "Ich bleibe lieber daheim" dominiert. Während des Lockdowns seien die Möglichkeiten zum Geldausgeben insgesamt zudem äußerst eingeschränkt gewesen.



Summiere man als Maß für die "aufgestaute Nachfrage" die aus diesen Faktoren resultierende "Zusatzersparnis" seit dem Frühjahr auf, komme man auf eine Summe von rund 1.300 Mrd. US-Dollar oder über 6% des jährlichen Bruttoinlandsprodukts. Die privaten Haushalte hätten also durchaus mehr als genug "Munition" für ein starkes Weihnachtsgeschäft - auch ohne ein neues fiskalisches Stimuluspaket aus Washington.



In der Industrie habe sich der ISM-Einkaufsmanagerindex im Oktober auf fast 60 verbessert, den höchsten Wert seit Sommer 2018. Damals habe Donald Trumps Steuersenkung bei den Unternehmen für Euphorie gesorgt - die sich vor dem Hintergrund des eskalierenden Handelskonflikts und des weltweiten Industrieabschwungs allerdings als kurzlebig erwiesen habe. Aktuell laufe es in der Industrie offenbar trotz Pandemie ziemlich rund. Regionale Indices würden bestenfalls eine leichte Abschwächung des nationalen ISM-Index im November nahelegen - die Analysten der Helaba würden mit einem Rückgang auf 58,0 rechnen.



Im Dienstleistungsgewerbe, das von Covid-19 stärker in Mitleidenschaft gezogen worden sei, stünden die Zeichen, zumindest in den USA, dennoch auf fortgesetzte Expansion. Mit einem Stand von 56,6 im Oktober habe der Dienstleistungsindex auf einem Niveau gelegen, das robustes Wachstum der Gesamtwirtschaft signalisiere. Auch hier würden die Analysten der Helaba für den November mit einem Rückgang rechnen. Mit 56,0 habe die Aktivität in diesem Sektor trotz hoher Infektionszahlen wohl auch im November expandiert.



Am Arbeitsmarkt sei die Entwicklung bis zuletzt unerwartet positiv gewesen. Die Arbeitslosenquote sei im Oktober um einen vollen Prozentpunkt auf 6,9% gefallen. Zur Erinnerung: Die FOMC-Mitglieder hätten für den Durchschnitt des vierten Quartals im Juni mehrheitlich einen Wert von 9,3%, im September noch von 7,6% prognostiziert. Der Stellenaufbau sei im Oktober durch das Ende der Volkszählung um fast 150.000 gedrückt worden. Im Privatsektor seien jedoch netto immerhin über 900.000 neue Jobs entstanden. Im November dürfte sich diese grundsätzlich positive Entwicklung fortgesetzt haben. Die Analysten der Helaba würden nun aber einen gewissen Schwungverlust erwarten. Darauf deute zumindest die Entwicklung der wöchentlichen Erstanträge hin. Die Quote sollte auf 6,6% fallen. Für die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft würden die Analysten der Helaba ein Plus von rund 700.000 Stellen prognostizieren. (27.11.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bitte die Hand heben, wem die um sich greifenden "Black Sale!", "Black November!" und ähnliche Kampagnen hier in Deutschland auf die Nerven gehen - dies ist ein US-Import, auf den wir gut hätten verzichten können, so Patrick Franke von der Helaba.Nur dort mache dieser Begriff nämlich letztlich Sinn: Er verweise auf das Diktum, dass (übers Kalenderjahr betrachtet) angeblich erst am Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag im Einzelhandel "schwarze" Zahlen geschrieben würden. Abgesehen von der Frage, wie sich ein Schlagwort für die Gewinne der Händler in einen Werbespruch für die Verbraucher verwandelt habe, außerhalb der USA hätten die Farbe Schwarz und dieser Freitag nichts miteinander zu tun und keinerlei besondere Bedeutung - es sei denn als Marketinginstrument.Im Pandemiejahr 2020 werde der "Cyber Monday", der sonst erst nach dem mit Shopping gefüllten Wochenende mit massiven Sonderangeboten im Internet aufwarte, zudem wohl schon diesen Freitag beginnen. Selbst dort wo es wenig oder keine einschlägigen Restriktionen gebe, dürften die meisten Konsumenten Menschenmengen in den Malls scheuen. Mit einer neuen Generation von Spielekonsolen bringe der Herbst aber teure Produkte, die bei vielen ganz oben auf der Wunschliste stehen dürften - auch weil sie gut zum "Social Distancing" passen würden. Nun könnte man ja denken, dass sich die Amerikaner, von der Pandemie gebeutelt, beim Konsum eher zurückhalten würden.