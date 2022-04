Hannover (www.aktiencheck.de) - Die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der US-Konsumentenpreise setzen das FOMC unter zusätzlichen Zugzwang, so die Analysten der Nord LB.



Die FED versuche aktuell unter anderem bereits, mit unmissverständlichen verbalen Signalen die Erwartungen der Marktteilnehmer zu beeinflussen. Damit benehme sich die Notenbank nun fast schon wie ein Gast, der zunächst viel zu spät auf einer Party eintreffe und dann durch besonders lautes Sprechen versuche, allen noch anwesenden Personen seine Ankunft zu signalisieren. Bei der Interpretation dieser Signale aus dem FOMC sei daher momentan besondere Vorsicht geboten. Einige US-Notenbanker scheinen derzeit in der Tat zu hoffen, spätere konkrete geldpolitische Maßnahmen bereits durch die heutige Ankündigung von zukünftigen Zinsschritten substituieren zu können, so die Analysten der Nord LB. (12.04.2022/ac/a/m)



