Hannover (www.aktiencheck.de) - Am kommenden Freitag werden in den USA die BIP-Zahlen für das 1. Quartal veröffentlicht, so die Analysten der Nord LB.



Nach Wachstumsraten von zuletzt um die 3% sei für die vergangenen drei Monate mit einem moderaterem Wachstumstempo zu rechnen. Die bereits vorliegenden monatlichen Indikatoren würden erwarten lassen, dass auf der einen Seite der Konsum wohl einen schwachen Winter durchlebt habe, dass andererseits aber die Investitionen signifikant zum Wachstum beigetragen haben dürften. Immer noch nicht ganz behobene, jeweils das 1. Quartal berührende Probleme bei der Saisonbereinigung würden ebenfalls für ein nur unterdurchschnittliches Wachstum sprechen. Die Analysten würden mit einem Plus von 2,0% Q/Q ann. rechnen, was die Jahresrate auf 2,8% ansteigen lassen würde. (25.04.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.