Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Arbeitsmarktbericht in den USA liefert mal wieder für jeden etwas: Der Beschäftigungszuwachs fiel mit 136.000 Personen und den Revisionen der beiden Vormonate nach oben etwas besser als erwartet aus - der Rückgang der Arbeitslosenquote auf ein 50-Jahrestief bei 3,5% ist der Positiv-Knüller, so die Analysten der Nord LB.



Dagegen überrasche der fehlende Lohnzuwachs negativ und könnte auch den Konsum etwas abbremsen. Der Jobmotor laufe zwar weniger dynamisch als noch in den Vorjahren, dennoch bestätige er erneut die hohe Widerstandskraft der US-Wirtschaft gegen globale Abschwächungstrends. Nach den beiden schwachen ISM Stimmungsumfragen im Wochenverlauf überrasche nun der Arbeitsmarkt positiv. Ob die FED-Notenbanker erneut bei einer Arbeitslosenquote auf einem 50-Jahrestief handeln würden, erscheine nun doch sehr fraglich! Vermutlich werde sie auf der nächsten FOMC-Sitzung am 30. Oktober die Entwicklungen im Handelskonflikt (und vielleicht sogar im Brexit-Chaos) in ihre Überlegungen mit einbeziehen (müssen), um mehr Klarheit zum Agieren zu erlangen. (04.10.2019/ac/a/m)



