EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) gebe am heutigen Vormittag nach und teste das gestrige Tagestief bei 1,0976, nachdem die gesamten Anfangsgewinne, die rund 30 Pips betragen hätten, wieder abgegeben worden seien. Der Erholungsversuch über die 1,10er Marke sei damit gescheitert. Am Donnerstag habe das Paar mehr als 80 Pips tiefer geschlossen, da der Durchbruch über die 1,11er Marke nicht nachhaltig gewesen sei - gegen Mittag habe der Kurs begonnen sich von dem neu erreichten Wochenhoch zurückzuziehen.



Der DE30 sei mehr oder weniger unverändert in den europäischen Handel gestartet, nachdem die vorbörslichen Verluste, die sich auf über 200 Punkte belaufen hätten, vollständig wieder hätten ausgeglichen werden können. Heute Nacht sei der deutsche Leitindex kurzzeitig unter das gestrige Tagestief gerutscht. Der lange Schatten der Tageskerze deute auf Kaufinteresse hin, doch ohne einen Anstieg über das Hoch bei 14.100 Punkten bleibe das Umfeld bärisch - an dieser Marke habe die jüngste Verkaufswelle begonnen.



11.03.2022







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US500 schwankt am Freitag vorbörslich in einer engen Handelsspanne von 50 Punkten zwischen Gewinnen und Verlusten, so Maximilian Wienke, CFTe, Marktanalyst bei XTB.Am Donnerstag habe der Index die Sitzung im Tageschart mit einem Hanging Man geschlossen - eine Kerze, die nach der Erholungsrally eine erneute Schwächephase ankündigen könnte. Anleger würden sich um die erfolglosen Gespräche zwischen Russland und der Ukraine sorgen, die gestern in der Türkei stattgefunden hätten, und die anziehende US-Inflation, die im Februar mit 7,9% den höchsten Stand seit 40 Jahren erreicht habe.