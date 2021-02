Xetra-Aktienkurs UNIQA-Aktie:

ISIN UNIQA-Aktie:

AT0000821103



WKN UNIQA-Aktie:

928900



Ticker-Symbol UNIQA-Aktie:

UQA



Kurzprofil UNIQA:



Die UNIQA Group (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UQA) ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten in Österreich und Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen ist mit rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat rund 15,5 Millionen Kunden. Es verfügt mit UNIQA und Raiffeisen Versicherung über die beiden stärksten Versicherungsmarken in Österreich und ist in den CEE-Märkten gut positioniert. (09.02.2021/ac/a/a)







Wien (www.aktiencheck.de) - UNIQA mit nachträglichen Wertberichtigung - AktiennewsDie börsennotierte Versicherungsgruppe UNIQA (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UQA) gibt für das Jahr 2019 Wertberichtigungen in Höhe von 54,6 Millionen Euro bekannt, so die Experten von "FONDS professionell".Die UNIQA müsse nachträglich Firmenwerte in Bulgarien und Rumänien nach unten korrigieren. Es komme zu einer Berichtigung des Ergebnisses vor Steuern sowie des Konzerneigenkapitals in Höhe von 54,6 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2019, wie das Unternehmen mitgeteilt habe.Grund sei laut den Angaben, dass die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) nach einer Prüfung durch die Österreichische Prüfstelle für Rechnungslegung (OePR) eine Modellanpassung des Wertminderungstests verlangt habe. Der Versicherer habe die im Modell verwendeten Wachstumsannahmen sowie die Abzinsungssätze adaptieren müssen. Die Berichte beziehungsweise Ergebnisse 2020 und 2021 seien von der Fehlerkorrektur nicht betroffen, habe ein Sprecher gesagt. (Analyse vom 08.02.2021)Tradegate-Aktienkurs UNIQA-Aktie:6,33 EUR -2,31% (09.02.2021, 12:05)