Mit den H1-Zahlen habe UMT eine solide Entwicklung präsentiert, die zur Erreichung der Analystenprognosen für das Gesamtjahr auch nötig gewesen sei. Die Meta-App LOYAL rücke aufgrund des noch geringen Funktionsumfangs sowie fehlender Marketingbudgets für Markmann etwas in den Hintergrund der Equity Story. Eine erfreuliche Entwicklung sehe er nach der Neuordnung der Payback-Kooperation im Bereich der Beratungsdienstleistung. Insgesamt bleibe die Visibilität jedoch gering. Auf dem aktuellen Kursniveau (3M relativ zum CDAX: -49,0%) sehe Markmann größtenteils Risiken aber kaum Chancen eingepreist. Das Bewertungsniveau (EV/EBITDA 2020e: 1,5x) halte er für attraktiv.



Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung für die UMT-Aktie. Sein Kursziel habe er nach Überarbeitung seines Bewertungsmodells jedoch deutlich auf 7,00 Euro reduziert (zuvor: 12,00 Euro). (Analyse vom 11.11.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze UMT-Aktie:



Xetra-Aktienkurs UMT-Aktie:

2,45 EUR -7,89% (11.11.2019, 12:10)



Tradegate-Aktienkurs UMT-Aktie:

2,40 EUR -1,23% (11.11.2019, 09:49)



ISIN UMT-Aktie:

DE000A2YN702



WKN UMT-Aktie:

A2YN70



Ticker-Symbol UMT-Aktie:

UMDK



Kurzprofil UMT United Mobility Technology AG:



Die UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE000A2YN702, WKN: A2YN70, Ticker-Symbol: UMDK) ist als FinTech-Unternehmen auf die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Mobile Payment und Blockchain-Lösungen, insbesondere für Großkunden wie z.B. PAYBACK (American Express Gruppe), spezialisiert. Das Unternehmen betreibt dabei als White-Label-Technologieanbieter eine der größten Mobile Payment Plattformen in Europa. Als zentrale Schnittstelle agiert die UMT zwischen allen relevanten Parteien wie großen Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern. Die Technologie der UMT ist derzeit bei rund 16.000 Filialen und 71.000 Kassen im Livebetrieb. Allein in Deutschland können 15 Mio. User die Mobile Payment Technologie der UMT nutzen. Ergänzend dazu bietet die UMT ihren Kunden Dienstleistungen im Bereich Kundenbindungsprogramme und Smart Data entlang der gesamten Wertschöpfungskette an.



Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert. (11.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - UMT-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE000A2YN702, WKN: A2YN70, Ticker-Symbol: UMDK).UMT habe Ende Oktober den H1-Bericht veröffentlicht und die Jahresziele für 2019 bestätigt. Markmann habe daraufhin mit dem CEO ausführlich über die operative Entwicklung sowie die zugrundeliegenden Markttrends gesprochen und sein Bewertungsmodell überarbeitet.Wachstumsmöglichkeiten durch Open-Loop-Lösung: In den ersten sechs Monaten habe UMT die Erlöse um 7,5% gesteigert. Wenngleich das Unternehmen keine Segmentberichterstattung ausweise, gehe Markmann davon aus, dass der größte Umsatzanteil durch sowohl Einrichtungs- und Lizenzumsätze im Bereich Payback Pay als auch Technologie-Beratungsdienstleistungen erzielt worden sei. UMT partizipiere trotz der Neuordnung der Payback-Kooperation Ende 2018 nach wie vor vom Neu- und Bestandsgeschäft der etablierten Mobile Payment-Lösung Payback Pay. Darüber hinaus sei UMT nach Erachten des Analysten durch die Lockerung der Zusammenarbeit mit Payback u.a. für Handelsunternehmen - die nicht zum Payback-Universum gehören würden - deutlich attraktiver geworden. Die bisher ausschließlich von Payback genutzten Funktionalitäten könnten seit Beginn des laufenden Jahres über eine Open-Loop-Lösung auch Dritten angeboten werden. Da UMT mit der in Deutschland sehr prominenten Mobile-Payment- und Loyalty-Lösung von Payback ein erfolgreiches Referenzprojekt vorweisen könne, dürfte die Pipeline für Beratungsaufträge auch für H2 hoch sein.Ergebnisseitig habe UMT mit einem deutlich überproportionalen Anstieg des EBITDAs auf 1,7 Mio. Euro (+63,7% yoy) eine erfreuliche Entwicklung verzeichnet. Zurückzuführen sei dies nach Erachten des Analysten sowohl auf einen steigenden Anteil margenstärkerer Lizenz- und insbesondere Beratungsumsätze als auch auf deutlich niedrigere sonstige betriebliche Aufwendungen (sbA). Die gesunkenen sbA dürften primär aus geringeren verkaufsfördernden Maßnahmen resultieren. Die liquiden Mittel hätten per 30.06. 1,1 Mio. Euro betragen, womit nach Erachten des Analysten derzeit kein erhöhtes Finanzierungsrisiko bestehe.Jahresziele bestätigt - Visibilität aber weiterhin gering: Für das laufende Jahr strebe das Management nach wie vor eine "Verbesserung des Umsatzes und des operativen Ergebnisses" an. Markmann habe sein Bewertungsmodell überarbeitet und sich mit Blick auf die nächsten Jahre deutlich konservativer positioniert. Die Differenz zwischen dem EBIT nach H1 und seiner geringeren Gesamtjahresprognose resultiere aus erwarteten Abschreibungen auf Firmenwerte (Software). Diese seien erstmalig im FY 2018 angefallen. Der Analyst gehe jedoch davon aus, dass weitere Abschreibungen vorgenommen würden (HGB-Bilanzierung).Mobile Payment-Marktdurchdringung noch unter 5%: Hinsichtlich der im August gelaunchten Meta-App LOYAL sei der Analyst vom aktuellen Funktionsumfang enttäuscht. Derzeit verfüge die App noch nicht über die von ihm erwarteten Funktionen wie z.B. Location Based Services oder eine direkte Paymentanbindung. Kurzfristig rechne der Analyst dadurch mit keinem nennenswerten Beitrag zur operativen Entwicklung.Darüber hinaus sehe der Analyst für einen Erfolg der LOYAL-App eine wachsende Akzeptanz für Mobile Payment in Deutschland als wichtige Voraussetzung an. Wenngleich einige Medien bereits von einem deutlich zweistelligen Prozentsatz der Mobile Payment-Marktdurchdringung berichten würden, halte Markmann dies für deutlich zu hoch. Oftmals sei auch nicht klar, ob sich die Umfrageergebnisse nur auf Mobile Payment mit dem Smartphone bzw. der Smartwatch beziehen oder ob darunter auch kontaktlose Kartenzahlungen subsummiert würden. Letztlich würden nach Erachten des Analysten noch keine aussagekräftigen Daten der großen Mobile Payment-Anbieter hinsichtlich der Nutzung in Deutschland vorliegen. Er gehe jedoch davon aus, dass die Nutzung des Smartphones am Point of Sale noch unter 5% betrage. Im Hinblick auf das Tempo der Marktdurchdringung von Mobile Payment und damit auch der LOYAL-App bleibe seines Erachtens die Visibilität sehr gering.Beratungsleistungen würden in den Fokus rücken: Für die operative Entwicklung der nächsten Monate dürfte insbesondere eine gestiegene Nachfrage im Bereich Technologie-Beratung entscheidend sein. UMT habe nach Erachten des Analysten in den letzten Jahren durch die Entwicklungsleistungen bei Payback Pay Personal und Know-How aufgebaut, das sich im wachsenden Mobile Payment-Markt gut monetarisieren lassen dürfte. Als limitierender Faktor für stärkeres profitables Wachstum sehe der Analyst jedoch UMTs aktuellen Personalbestand (24 Mitarbeiter) sowie den Fachkräftemangel im Bereich Technologie/Software an. In seinen reduzierten Prognosen habe er dies jedoch bereits berücksichtigt (Umsatz CAGR 2018-2021: 7,0%).In Folge der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung am 19. August habe UMT inzwischen eine Kapitalherabsetzung im Verhältnis 10:1 umgesetzt. Das Grundkapital habe sich daraufhin auf 2.353.356 Euro reduziert. Der Analyst habe die Zusammenlegung in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt.