Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (31.03.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG).Der Geschäftsbericht für 2020 (testiert) habe im Großen und Ganzen die vorläufigen Zahlen (Nettoergebnis 1% unter dem zuvor veröffentlichten Wert) bestätigt. Im Gegensatz zu anderen Banken mit starkem Fokus auf Kreditgeschäft, habe die UBS die Pandemie-bedingt hohe Marktvolatilität nutzen und die Investmenterträge in 2020 deutlich steigern können, was zu einem Anstieg des Nettoergebnisses von rund 52% y/y geführt habe. Aufgrund der signifikanten Fortschritte des Impfprogramms vor allem in den USA rechne der Analyst mit einer deutlich niedrigeren Marktvolatilität im laufenden Jahr, was sich wiederum negativ auf die Investmenterträge der Bank auswirken werde. Dem gegenüber könnten die aktuell wieder stark steigenden Infektionszahlen in Kontinentaleuropa zu einer Erhöhung der Volatilität der europäischen Finanzmärkte führen.Im aktuellen Gerichtsverfahren des französischen Staates gegen die Bank werde der Bank Beihilfe zur Steuerhinterziehung vorgeworfen und laut Medienberichten eine Strafzahlung im Rahmen von rund 3,0 Mrd. Euro gefordert. Ein Urteil werde erst in einigen Monaten erwartet. Der Analyst lasse seine Prognosen (u.a. EPS 2021e: 1,32 USD; DPS 2021e: 0,40 USD; EPS 2022e: 1,51 USD; DPS 2022e: 0,43 USD) vorerst unverändert. Seit Jahresanfang habe sich der Aktienkurs positiv (+17,8%; rel. ggü. Stoxx Europe 600 Financial Services: 11,1%) entwickelt und er sehe die Aktie auf dem derzeitigen Kursniveau nahezu fair bewertet.Das Votum für die UBS Group-Aktie lautet, bei einem erwarteten positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10%, nun neu "halten" (alt: "kaufen"), so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 14,50 auf 15,00 CHF erhöht. (Analyse vom 31.03.2021)Börsenplätze UBS Group-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:14,78 CHF +0,61% (31.03.2021, 10:16)