UBS Group-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 16 Underweight Barclays Amit Goel 26.02.2018 20,30 Neutral Goldman Sachs Jernej Omahen 21.02.2018 - Overweight Morgan Stanley Magdalena Stoklosa 12.02.2018 22 Buy Berenberg Eoin Mullany 07.02.2018 18 Halten LBBW Martin Peter 26.01.2018 21 Sector Perform RBC Capital Anke Reingen 26.01.2018 22,50 Buy Vontobel Research Andreas Venditti 24.01.2018 21 Overweight JPMorgan Kian Abouhossein 24.01.2018 21 Buy Baader Bank Tomasz Grzelak 23.01.2018 20 Hold S&P Global Firdaus Ibrahim 23.01.2018 18 Hold Deutsche Bank Kinner Lakhani 22.01.2018

15,72 EUR -0,03% (26.02.2018, 15:54)



CHF 18,115 +0,19% (26.02.2018, 16:04)



CH0244767585



A12DFH



0UB



UBSG



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (26.02.2018/ac/a/a)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Schweizer Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 22,50 oder 16 CHF? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur UBS Group-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die UBS Group AG hat am 22.01.2018 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2017 veröffentlicht. Das Unternehmen erzielte einen bereinigten Vorsteuergewinn von CHF 1.221 Millionen. Der ausgewiesene Vorsteuergewinn betrug CHF 997 Mio. Der den Aktionären zurechenbare Nettoverlust belief sich auf CHF 2.224 Mio, einschließlich einer Abschreibung von CHF 2.865 Millionen für latente Steueransprüche infolge der Veränderung der Steuergesetze in den USA. Das verwässerte Ergebnis pro Aktie betrug CHF -0,60. Ohne diese Abschreibung hätte sich der Reingewinn auf CHF 641 Mio. belaufen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der UBS Group-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Vontobel Research, Andreas Venditti, in einer Aktienanalyse vom 22.01.2018 das höchste Kursziel veranschlagt und sein "buy"-Rating bestätigt. Das Kursziel wurde von CHF 21,00 auf CHF 22,50 erhöht. Venditti halte die neuen Ziele von UBS für realistisch und erreichbar. Neben der ordentlichen Dividende führe UBS auch Aktienrückkäufe als flexible Möglichkeit der Kapitalrückführung ein. Laut dem Finanzmodell des Analysten könnten deutlich mehr Aktien zurückgekauft werden als angekündigt (etwa doppelt so viele).Die niedrigste Kursprognose für die UBS Group-Aktie kommt von Barclays und liegt bei 16,00 CHF. Amit Goel, Aktienanalyst von Barclays, hat in einer Analyse vom 26.02.2018 sein Kursziel nach leichten Anpassungen der Schätzungen von 15,80 auf 16,00 CHF erhöht, das Rating jedoch bei "underweight" belassen. Der Markt erwarte bei der Schweizer Bank ein zu hohes Ertragswachstum, so der Analyst.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur UBS Group-Aktie?Börsenplätze UBS Group-Aktie: