Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (17.03.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UBS-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät zum Kauf der Aktie des Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG).UBS habe die Finanzziele für 2020 erreicht und nach einem Gewinnanstieg die Wiederaufnahme von Aktienrückkäufen angekündigt.Der Vorsteuergewinn sei im Jahr 2020 gegenüber 2019 um satte 47% auf USD 8,2 Mrd. gestiegen. Unter dem Strich habe ein den Aktionären zurechenbarer Reingewinn in Höhe von USD 6,6 Mrd. (+54 %) zu Buche gestanden. Zu dem deutlichen Ergebnisanstieg hätten vor allem die Vermögensverwaltungs- und die Investmentbankingsparte beigetragen, wo der Vorsteuergewinn gar um 174% (bereinigt: +66%) bzw. 217% im Jahresvergleich zugelegt habe. Zuzuschreiben sei dies unter anderem höheren Performancegebühren (+24%), gestiegenen verwalteten Vermögen (+21% auf USD 1.092Mrd.) sowie einer verstärkten Kundenaktivität aufgrund des Marktumfelds gewesen.UBS zeichne sich durch eine starke Marktstellung in der Beratung von vermögenden Kunden aus. Zuletzt habe eine regere Handelsaktivität der Kunden die Ertragslage begünstigt. Die insgesamt deutlich gestiegenen Vermögenspreise sollten sich auch im laufenden Jahr positiv auf die für UBS wichtigen wiederkehrenden Gebühren auswirken. Durch die üppige Geldmenge sollte auch der Zufluss an Kundengeldern nichtabreißen. Die infolge der anhaltenden geldpolitischen Lockerung unter Druck geratenen Nettozinserträge würden natürlich auch UBS belasten, jedoch habe das kreditbezogene und damit auch zinssensitivere Geschäftsfeld "Personal & Corporate Banking" mit rund 13% einen eher vernachlässigbaren Anteil am Vorsteuergewinn innerhalb des Konzerns.Langfristig sollte es UBS gelingen, seine starke Marktstellung im provisionsträchtigeren Beratungsgeschäft mit vermögenden Kunden noch weiter auszubauen bzw. profitabler zu machen, weshalb Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Empfehlung von "halten" auf "kaufen" ändert. Er hebe das Kursziel von CHF 13,00 auf CHF 16,50 an. Dieses basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 17.03.2021)4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity